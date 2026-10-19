Лолита Милявская о 90‑х: «Этот рок‑н‑ролл давно исчез»

19 октября 2026, 04:59

Певица Лолита призналась, что ей не хватает рок-н-ролла из 90-х

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская поделилась воспоминаниями о бурной эпохе 1990‑х в российском шоу‑бизнесе. Она заявила, что сегодня той атмосферы уже не найти.





Артистка сделала это заявление в беседе с журналистами на площадке «Лайв Арена» в Москве, где проходил юбилейный концерт продюсера и композитора Виктора Дробыша. По словам Лолиты, 90-е были временем настоящего рок-н-ролла: тогда артисты собирались вместе, а вечеринки нередко выходили за рамки привычного.





«То, что было в 90-е годы, когда мы собирались, танцевали на столах — этот рок-н-ролл, его давно нет», — подчеркнула певица.