Звезда бразильских сериалов Луа Бланко умерла от рака

19 октября 2026, 13:43

Бразильская актриса Луа Бланко умерла от рака в 39 лет

Луа Бланко (Фото: Instagram*/lua_blanco)

В воскресенье, 18 октября, в Рио-де-Жанейро ушла из жизни актриса и певица Луа Бланко. Причиной смерти стали осложнения онкологического заболевания. О кончине артистки сообщил ее брат, актер Даниэль Бланко.





Прощание с Луа Бланко состоится сегодня, 19 октября. Прийти можно с 13 до 16 часов в мемориальный комплекс Карму в Рио-де-Жанейро.





«С огромной печалью сообщаю о кончине любимой сестры Луа Марии Бланко. В последние месяцы жизни она боролась с раком, и в это время была полностью окружена любовью родных и друзей, которые были с ней всю ее жизнь. Она будет с нами вечно, освещая нас своим сильным вечным светом», — написал Даниэль в личном блоге.