Звезда бразильских сериалов Луа Бланко умерла от рака
Бразильская актриса Луа Бланко умерла от рака в 39 лет
В воскресенье, 18 октября, в Рио-де-Жанейро ушла из жизни актриса и певица Луа Бланко. Причиной смерти стали осложнения онкологического заболевания. О кончине артистки сообщил ее брат, актер Даниэль Бланко.
Прощание с Луа Бланко состоится сегодня, 19 октября. Прийти можно с 13 до 16 часов в мемориальный комплекс Карму в Рио-де-Жанейро.
«С огромной печалью сообщаю о кончине любимой сестры Луа Марии Бланко. В последние месяцы жизни она боролась с раком, и в это время была полностью окружена любовью родных и друзей, которые были с ней всю ее жизнь. Она будет с нами вечно, освещая нас своим сильным вечным светом», — написал Даниэль в личном блоге.
Луа Бланко родилась 5 марта 1987 года в Сан-Паулу. Она росла вместе с пятью сестрами и братьями, которые также связали жизнь с искусством. В 2004 году они выпустили рождественский альбом «Семья Бланко — Рождество».
Через два года Луа поступила в Папский католический университет Рио-де-Жанейро, где стала солисткой группы «Цветок слезы». Девушка также писала песни.
Актерскую карьеру Бланко начала в 2008 году, сыграв в бразильской теленовелле «Три сестры». Она снялась во многих фильмах и сериалах, наиболее известные из них — «Бунтарь», «Смертный грех», «Сила желания», «Турбулентность».
Луа Бланко состояла в отношениях с музыкантом и актером Леандро Соаресом. Их роман длился десять лет, отмечает Globo.