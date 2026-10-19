Домашний кинотеатр, гостиная с камином, зона бассейна и прозрачный лифт: где живет Игорь Николаев и какую недвижимость покупал?
Игорь Николаев не раз открывал журналистам двери своих домов: показывал музыкальную студию, домашний кинотеатр, гостиную с камином и бассейн за стеклянными перегородками. За годы карьеры композитор приобрел недвижимость в России, Латвии, США и ОАЭ, а среди самых необычных деталей его жилья оказался прозрачный лифт в юрмальских апартаментах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Таунхаус Игоря Николаева в БарвихеОдним из самых известных домов композитора стал четырехэтажный таунхаус в Барвихе. В его оформлении сочетались современные решения и классические элементы. Интерьер построили на контрасте черного, белого и коричневого оттенков. В отделке использовали стекло, дерево и металл. Нижний уровень занимала музыкальная студия, где артист работал над композициями. Рядом разместили домашний кинотеатр и технические помещения. На первом этаже находились кухня, столовая и гостиная с камином.
Отдельное внимание в доме привлекала зона бассейна. Ее отделяли от жилых комнат прозрачные перегородки, а из помещения можно было выйти на улицу. Такое решение помогало сохранить ощущение единого пространства. На верхних этажах располагались спальни, гардеробная и кабинет. Последний оформляли в более традиционном стиле: темное дерево, крупный письменный стол, библиотека и рояль. Третий этаж, напротив, получил черты хай-тека. Между уровнями проходила лестница с коваными перилами, изготовленными по индивидуальному эскизу.
Почему семья переехала из БарвихиВ 2015 году Юлия Проскурякова ждала дочь Веронику, и супруги задумались о смене загородного жилья. Игорь Николаев рассказывал, что высокие мраморные ступени и четыре этажа создавали неудобства для семьи с маленьким ребенком. В таунхаусе не хватало места для детской, игровой и комнаты няни. Артист говорил, что дом подходил двум взрослым, однако после появления ребенка потребности семьи изменились.
Позднее Николаев купил другой загородный дом. Название поселка он не раскрывал. Музыкант отмечал, что при выборе важную роль сыграли закрытая территория, бассейн, теннисные корты, детские площадки, детский сад и музыкальная школа. После рождения дочери артист подтверждал, что семья живет там, а барвихинский таунхаус называл прежним загородным домом.
Квартиры Николаева в ЮрмалеНедвижимость в Латвии появилась у Игоря Николаева задолго до сообщений о покупке квартиры в Дубае. Сначала певец приобрел жилье на улице Мадонас в Юрмале. По его словам, по соседству жили Лариса Долина и Олег Газманов. Позже композитор купил более просторные двухуровневые апартаменты на проспекте Дзинтари. Дом находится примерно в 50 метрах от моря. Первую квартиру Николаев оставил для гостей.
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В новых апартаментах есть терраса площадью около 110 квадратных метров, открытый бассейн, камин и рояль. Еще одной необычной деталью стал прозрачный лифт между этажами. Изначально уровни соединяла массивная лестница, но хозяева решили убрать ее ради свободного пространства. Артист объяснял интерес к Юрмале любовью к морю. Он родился на Сахалине и не раз говорил, что ему важно жить рядом с водой. Покупка жилья в Латвии в те годы помогла получить вид на жительство, удобный во время европейских гастролей.
Что известно о квартирах в МайамиЕще одним зарубежным направлением для семьи Николаева стал Майами. «Комсомольская правда» писала, что артист владел двумя квартирами в районе Sunny Isles на первой линии у океана. В одной жил сам музыкант с семьей, вторую, по информации издания, занимала его старшая дочь Юлия, давно живущая в США.
В январе 2025 года газета сообщила со ссылкой на знакомых певца, что он продал всю недвижимость в Майами. Источники издания утверждали, что жилье находилось в комплексе под брендом Trump. Среди возможных причин называли высокие расходы на содержание и налоги. Открытые документы о сделках и комментарии самого Игоря Николаева в публикациях не появлялись. Поэтому сведения о продаже квартир стоит воспринимать как информацию СМИ, а не как подтвержденный реестрами факт.
Квартира Игоря Николаева в ДубаеВ 2025 году стало известно о новом приобретении композитора за рубежом. Игорь Николаев отметил 65-летие вместе с семьей в Дубае. Затем его промоутер рассказал «Комсомольской правде», что артист купил там квартиру. Эту информацию позже распространили другие российские издания. При этом нет публичных данных о том, что Николаев получил статус резидента ОАЭ. Владельцы недвижимости определенной стоимости могут претендовать на резидентскую визу, однако сам артист не сообщал об оформлении такого статуса.
Не подтверждается и версия о том, что интерес к зарубежному жилью связан с прекращением гастролей после операции. Осенью 2023 года певец перенес операцию на сердце, после чего вернулся к работе. В 2025 году он провел юбилейный тур, а в 2026-м продолжил выступления на крупных концертных площадках.