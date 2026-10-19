19 октября 2026, 14:23

Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Игорь Николаев не раз открывал журналистам двери своих домов: показывал музыкальную студию, домашний кинотеатр, гостиную с камином и бассейн за стеклянными перегородками. За годы карьеры композитор приобрел недвижимость в России, Латвии, США и ОАЭ, а среди самых необычных деталей его жилья оказался прозрачный лифт в юрмальских апартаментах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Таунхаус Игоря Николаева в Барвихе Почему семья переехала из Барвихи Квартиры Николаева в Юрмале Что известно о квартирах в Майами Квартира Игоря Николаева в Дубае

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