31 января 2026, 15:00

Юрий Аскаров (Фото: Instagram* / @yuriaskarov)

Юмористу Юрию Аскарову 1 февраля исполняется 49 лет. Известный зрителям по ярким выступлениям в «Аншлаге» и «Субботнем вечере», он прошел путь от провинциального кавээнщика до популярного артиста и востребованного ведущего. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Первые творческие шаги и выбор профессии Отец-тиран Творчество Личная жизнь Юрий Аскаров сегодня





Биография

Первые творческие шаги и выбор профессии

Юрий Аскаров (Фото: Instagram* / @yuriaskarov)

Отец-тиран

«Папа был крайне строгий. Я не мог сесть за стол без спроса и сначала просил разрешения. Папа одним взглядом смотрел на меня, сканировал — чистые ли руки, ногти и так далее. И когда можно сесть — просто кивал», — вспоминал юморист в передаче «Когда все дома» на канале «Россия 1».

Творчество

Юрий Аскаров (Фото: Instagram* / @yuriaskarov)





Личная жизнь

Юрий Аскаров (Фото: Instagram* / @yuriaskarov)

Юрий Аскаров сегодня