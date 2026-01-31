Отношения с отцом-тираном, звание «Русского Мистера Бина» и тайны личной жизни: звезде Аншлага Юрию Аскарову 49 лет
Юмористу Юрию Аскарову 1 февраля исполняется 49 лет. Известный зрителям по ярким выступлениям в «Аншлаге» и «Субботнем вечере», он прошел путь от провинциального кавээнщика до популярного артиста и востребованного ведущего. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
БиографияЮрий Аскаров родился 1 февраля 1977 года в Канске. Отец юмориста — Юсуф Аскаров, перс по национальности, талантливый человек с непростой судьбой, переживший репрессии и сталинские лагеря. На момент рождения сына ему было 60 лет. Большую часть своей жизни он отдал театру. Мать Юрия моложе супруга практически на 40 лет, она работала бухгалтером. По словам артиста, больше всего он был близок с матерью. По мере возможности женщина прививала сыну любовь к искусству.
В школьные годы Аскаров вместе с мамой попал на концерт Геннадия Хазанова. Мальчика поразила реакция людей на выступления сатирика, что в тот момент он решил стать таким же артистом, смешить народ до слез и дарить радость.
Первые творческие шаги и выбор профессииПосле школы Юрий поступил в местный институт на факультет психологии. Стартом карьеры Аскарова можно считать присоединение к институтской команде КВН. Зрители принимали выступления ребят с восторгом, однако уже в те годы молодому человеку больше нравились сольные, а не общие номера. Коллеги по команде и однокурсники хором советовали другу оставить мысли о специальности психолога и попытать счастья в одном из театральных институтов. Молодой человек внял дружеским рекомендациям и отправился покорять столицу.
В одном из интервью артист признавался, что в его жизни было несколько человек, которые оказали влияние на выбор профессии и судьбу в целом. К числу таких людей он отнес родителей, Геннадия Хазанова и своего педагога, легендарного советского конферансье Бориса Сергеевича Брунова. Брунов и Олег Федорович Марусев были преподавателями курса ГИТИСа, на котором учился Аскаров.
Приехав в Москву, молодой человек сразу же поступил в ГИТИС, Щукинское театральное училище и эстрадно-цирковое, выпускником которого оказался обожаемый им Хазанов. Юрий покорял приемные комиссии потрясающим чувством юмора и яркой мимикой. В результате свой выбор Аскаров остановил на Гитисе. Спустя время юморист окончил и эстрадно-цирковое училище.
Отец-тиранЮрий Аскаров рассказывал, что его отношения с отцом были крайне непростыми. Юсуф Алиджанович был строг с будущим артистом, а однажды даже поднял руку на наследника.
Отец шоумена рано ушел из жизни. Здоровье Юсуфа Алиджановича было подорвано пребыванием в ГУЛАГе.
«Папа был крайне строгий. Я не мог сесть за стол без спроса и сначала просил разрешения. Папа одним взглядом смотрел на меня, сканировал — чистые ли руки, ногти и так далее. И когда можно сесть — просто кивал», — вспоминал юморист в передаче «Когда все дома» на канале «Россия 1».
ТворчествоВ творческой деятельности Юрия Аскарова присутствует множество концертных программ разного масштаба и направленности. Начинал юморист с участия в шоу Бориса Моисеева, с которым объездил всю страну. Два года молодой артист гастролировал, выступая в перерывах между танцевальными и песенными номерами с пантомимой и пародиями.
Аскаров также успел поработать практически со всеми ведущими деятелями искусства. Он принимал участие в «Аншлаге», «Субботнем вечере», в телепередачах «Смеяться разрешается», «Кривое зеркало». Юрий также совместно выступал с Владимиром Винокуром, Тиной Канделаки, Еленой Воробей, Петром Дрангой и другими звездами.
В России юморист хорошо известен и как непревзойденный мастер пантомимы, и как ведущий многочисленных шоу. Аскарову также удалось спародировать знаменитого мистера Бина, благодаря чему состоялось его личное знакомство с Роуэном Аткинсоном, которым обе знаменитости остались довольны. Летом 2023 года юморист гастролировал по стране, побывал в Сочи на общем концерте с Юрием Маменко.
Личная жизньЛичную жизнь шоумен старается тщательно скрывать от публики. На вопросы журналистов о семейном положении Юрий отвечает, что счастливо женат и воспитывает с супругой Ксенией подрастающее поколение.
С избранницей, которая тоже родом из Красноярского края, Юрий Аскаров познакомился в Москве. Известно, что жена Аскарова — балерина. Сына, родившегося в 2013 году, Аскаров назвал Юсуфом в честь отца, которого очень любил и уважал, несмотря на сложные отношения. В 2017 году в семье юмориста появился второй ребенок — дочь Майя.
Юрий Аскаров сегодняСегодня артист продолжает радовать многочисленных поклонников. Он регулярно выступает в различных передачах, шутит и поднимает аудитории настроение. Удивительные повороты своей судьбы, тонкости карьеры и неочевидные подробности биографии Юрий обсудил с Татьяной Устиновой в студии шоу «Мой герой» весной 2024 года.
Аскаров также играет в комедийном спектакле «Младенец напрокат» в Москве и регулярно гастролирует с сольными номерами и в составе юмористических сборных концертов. В своем творчестве артист по-прежнему остается верен фирменной смеси пантомимы, буффонады и пародий, за что его часто называют «Русский Мистер Бин»