Оксана Самойлова назвала главную причину развода с Джиганом
Оксана Самойлова сообщила, что её брак с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) последние пять лет не был идеальным, а решение о разводе она приняла ещё год назад. В реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» она назвала причины развода с мужем.
По словам модели, Денис пытался сохранить отношения, но начал это слишком поздно. Оксана объяснила развод усталостью от измен мужа и его невнимания.
«Что бы он ни делал, это уже не имеет никакого значения. Я просто его не люблю. Всё, я его не люблю больше», — заявила она.Не все поклонники поддерживают её решение, но критику Самойлова игнорирует. Она добавила, что долго готовилась к разговору о разводе, о чём Джиган не догадывался. В шоу модель часто делилась переживаниями, но не стала искать оправданий.
«Даже если бы Денис был самым идеальным на планете человеком, я имею полное право и имела бы выбирать сердцем. Никто не может заставить никого любить», —заявила Оксана.Ранее Джиган устроил потасовку с охраной после прощального разговора с Самойловой.