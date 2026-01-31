Оксана Самойлова назвала главную причину развода с Джиганом

31 января 2026, 13:08

Денис Устименко-Вайнштейн и Оксана Самойлова (Фото: Telegram @geegunchill)

Оксана Самойлова сообщила, что её брак с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) последние пять лет не был идеальным, а решение о разводе она приняла ещё год назад. В реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» она назвала причины развода с мужем.





По словам модели, Денис пытался сохранить отношения, но начал это слишком поздно. Оксана объяснила развод усталостью от измен мужа и его невнимания.

«Что бы он ни делал, это уже не имеет никакого значения. Я просто его не люблю. Всё, я его не люблю больше», — заявила она.

«Даже если бы Денис был самым идеальным на планете человеком, я имею полное право и имела бы выбирать сердцем. Никто не может заставить никого любить», —заявила Оксана.