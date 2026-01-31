«Он носитель»: Константин Эрнст поддержал назначение Богомолова

31 января 2026, 13:56

Константин Эрнст заявил, что Богомолов достоин возглавить Школу-студию МХАТ

Константин Богомолов (Фото: Instagram* @konbog75)

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выступил с речью на церемонии вручения премии «Золотой орёл». Он заявил, что режиссёр Константин Богомолов, хотя и окончил ГИТИС, представляет собой полноценного носителя мхатовской школы.





В беседе с «NEWS.ru» Эрнст напомнил, что в Школе-студии МХАТ нет режиссёрского факультета. При этом он выразил мнение, что Богомолов достоин занять пост ректора этого учебного заведения.

«Он поставил больше 10 спектаклей, думаю, что он достоин быть ректором школы студии. Я много раз видел, как Костя работает с актёрами, и им это полезно. Он блестящий менеджер и отличный худрук», — заявил Константин.