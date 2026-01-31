«Он носитель»: Константин Эрнст поддержал назначение Богомолова
Константин Эрнст заявил, что Богомолов достоин возглавить Школу-студию МХАТ
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выступил с речью на церемонии вручения премии «Золотой орёл». Он заявил, что режиссёр Константин Богомолов, хотя и окончил ГИТИС, представляет собой полноценного носителя мхатовской школы.
В беседе с «NEWS.ru» Эрнст напомнил, что в Школе-студии МХАТ нет режиссёрского факультета. При этом он выразил мнение, что Богомолов достоин занять пост ректора этого учебного заведения.
«Он поставил больше 10 спектаклей, думаю, что он достоин быть ректором школы студии. Я много раз видел, как Костя работает с актёрами, и им это полезно. Он блестящий менеджер и отличный худрук», — заявил Константин.Медиа-менеджер отметил и работу Богомолова в театре на Малой Бронной. Он считает, что такое внимание зрителей и критиков эта сцена не привлекала со времен режиссёра Анатолия Эфроса.
