«Иногда срываюсь»: стало известно о тяжелом периоде в жизни Андрея Губина

31 января 2026, 13:16

У певца Андрея Губина период самопорицания

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Певец Андрей Губин признался, что сейчас переживает непростой этап в жизни. В интервью Woman.ru артист рассказал, что у него вновь начался период, когда он постоянно себя критикует, даже за самые бытовые мелочи.





Около 20 лет назад исполнитель приостановил карьеру из-за левосторонней прозопалгии. При этом, несмотря на предложения выступать на закрытых мероприятиях, Андрей по-прежнему отказывается возвращаться на сцену.





«Пошел период порицания. Я такое уже проходил, вот снова. Ругаю себя с утра до ночи. Мне есть за что ругать себя. Но я стараюсь вести себя лучше, хотя иногда срываюсь», — прокомментировал Губин.