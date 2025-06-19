Жена Цекало снялась в откровенном платье без бюстгальтера
Жена шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин снялась в откровенном образе. Кадры модель опубликовала в личном блоге.
33-летняя избранница российского актера опубликовала снимки, на которых она запечатлена в белом облегающем мини-платье с обнаженной спиной. При этом Эрвин отказалась от бюстгальтера.
В качестве аксессуаров она выбрала наручные часы. Стоит отметить, что подписчики зачастую критикуют Дарину за ее экстравагантные образы. Однако художница предпочитает не реагировать на замечания.
Ранее сообщалось, что Дарина Эрвин снялась голой на побережье. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ
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