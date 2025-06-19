Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Киркоров «совсем плох»
Сергей Дворцов заявил об ухудшении состояния здоровья Филиппа Киркорова
Продюсер Сергей Дворцов заявил, что состояние здоровья Филиппа Киркорова оставляет желать лучшего.
«В звездной тусовке говорят, что Филипп Бедросович по состоянию действительно совсем плох, но держится молодцом. Он сейчас реально сдал, но это нормально», — отметил Дворцов журналу «Страсти».Ранее сообщалось, что в апреле Киркоров получил ожог на концерте, а в мае взял отпуск для восстановления. Психиатр Василий Шуров предположил, что ожог может быть лишь прикрытием более серьезной проблемы.
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