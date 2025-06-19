«Рыдала несколько дней»: дочь Наталии Гулькиной принимает таблетки после домогательств

19 июня 2025, 10:41

Дочь певицы Гулькиной до сих пор проходит терапию из-за домогательств в детстве

Наталия Гулькина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дочь Наталии Гулькиной страдает из-за психологической травмы. В далеком прошлом она подверглась домогательствам. В шоу «Злые языки» на Rutube певица рассказала, что Яна до сих пор посещает психотерапевта и принимает антидепрессанты.





Все случилось на занятиях по лечебной физкультуре, где пожилой инструктор заставил школьницу раздеться. Тогда ее звездная мама даже не подозревала, каким может оказаться «мужчина благожелательного вида».

«Я так понимаю, что он ее пожамкал. Моя дочь рыдала несколько дней. <...> Она мне ничего не рассказывала. В себе это переживала. А потом у нее начались панические атаки», — поделилась экс-солистка группы «Мираж».