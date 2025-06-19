Павел Дуров стал отцом

19 июня 2025, 10:05

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о рождении шестого ребенка

Фото: iStock/Sasiistock

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о рождении своего шестого ребенка. Как стало известно, его сын появился на свет в Дубае от отношений с Дианой Бако. Об этом сообщает французский журнал Le Point.