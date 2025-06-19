Павел Дуров стал отцом
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о рождении своего шестого ребенка. Как стало известно, его сын появился на свет в Дубае от отношений с Дианой Бако. Об этом сообщает французский журнал Le Point.
Дуров, который уже является многодетным отцом, имеет двоих детей от первого брака, а также троих наследников от отношений с Ириной Болгар. В интервью он признался, что не смог быть рядом с новорожденным в первые месяцы жизни из-за преследования во Франции. В настоящее время паспорт для младенца еще не оформлен.
Интересно, что перед рождением сына Дуров расстался с беременной Дианой и начал отношения с Юлией Вавиловой. Однако у Вавиловой произошла трагедия: она потеряла ребенка на 10-й неделе беременности.
Павел Дуров — российский предприниматель и программист, наиболее известный как основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
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