Стало известно, какое наследство оставила звезда «Любовь и голуби» Наталья Тенякова и кто его получит
Квартира на Арбате и загородный дом Теняковой достанутся её единственной дочери
Актриса театра и кино Наталья Тенякова, запомнившаяся зрителям по роли бабы Шуры в комедии «Любовь и голуби», владела элитной недвижимостью в центре Москвы.
Артистка приобрела квартиру в престижном Гагаринском переулке до 1993 года. По информации издания «Дни.ру», стоимость одного квадратного метра в этом районе составляет около 900 тыс. рублей.
Уточняется, что Тенякова также владела дачей, которая находится в 50 км от Москвы. Именно там актриса проводила большую часть своего времени в последние годы жизни.
После смерти Натальи Теняковой все ее имущество получит единственная дочь Дарья Юрская.
Читайте также: