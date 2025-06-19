Стало известно, какое наследство оставила звезда «Любовь и голуби» Наталья Тенякова и кто его получит

19 июня 2025, 10:36

Квартира на Арбате и загородный дом Теняковой достанутся её единственной дочери

Наталья Тенякова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актриса театра и кино Наталья Тенякова, запомнившаяся зрителям по роли бабы Шуры в комедии «Любовь и голуби», владела элитной недвижимостью в центре Москвы.