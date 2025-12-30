Звезда фильма «Экипаж» рассказала, как сообщила сыну о своих интимных сценах в кино
Екатерина Шпица: контрактный отказ от дублёров ведёт к большей правде в кино
Актриса Екатерина Шпица в откровенной беседе подробно объяснила своё отношение к одной из самых деликатных сторон профессии — интимным сценам в кино. Её позиция чёткая и принципиальная: тело — это инструмент артиста, а его демонстрация должна быть художественно оправдана.
Шпица призналась, что в её контракте есть специальный пункт.
«У меня в договоре есть пункт о том, что я не использую дублёров в съёмке интимных сцен… Я действительно считаю тело инструментом, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы его показывать», — заявила актриса в беседе с Георгием Иващенко на «Радио 1».При этом она подчеркнула, что всегда даёт себе отчёт, насколько это необходимо для образа. Актриса привела яркую аналогию, чтобы объяснить свой подход. Если по сценарию требуется определённая физическая форма, а у актрисы она не соответствует, то лучше не «совать в кадр» неподходящие части тела.
«Если в кадре должна быть упругая попка, а у актрисы она, например, от природы плоская… зачем совать в кадр попу, которая не соответствует референсу?» — рассуждает Шпица.Главное для неё — целостность образа и правда характера, а не стремление выглядеть идеально. Она раскритиковала ситуацию, когда героини в фильмах-катастрофах «бегут с мейкапом и укладкой», назвав это «красотой ради красоты», которая неинтересна. Отдельно Шпица затронула тему объяснения такой работы своему подрастающему сыну.
«Я сказала то же самое, что я сказала вам. Говорю, да, сынок, я снималась голой, я считаю, что тело артиста — это его инструмент… и я не хочу, чтобы моё тело играла какая-то посторонняя девушка», — поделилась Шпица.Она добавила, что они с сыном проговорили, что обнажение в кадре всегда должно быть оправдано сюжетом.