Звезда фильма «Экипаж» рассказала, как сообщила сыну о своих интимных сценах в кино

30 декабря 2025, 11:30

Екатерина Шпица: контрактный отказ от дублёров ведёт к большей правде в кино

Екатерина Шпица (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Екатерина Шпица в откровенной беседе подробно объяснила своё отношение к одной из самых деликатных сторон профессии — интимным сценам в кино. Её позиция чёткая и принципиальная: тело — это инструмент артиста, а его демонстрация должна быть художественно оправдана.





Шпица призналась, что в её контракте есть специальный пункт.

«У меня в договоре есть пункт о том, что я не использую дублёров в съёмке интимных сцен… Я действительно считаю тело инструментом, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы его показывать», — заявила актриса в беседе с Георгием Иващенко на «Радио 1».

«Если в кадре должна быть упругая попка, а у актрисы она, например, от природы плоская… зачем совать в кадр попу, которая не соответствует референсу?» — рассуждает Шпица.

«Я сказала то же самое, что я сказала вам. Говорю, да, сынок, я снималась голой, я считаю, что тело артиста — это его инструмент… и я не хочу, чтобы моё тело играла какая-то посторонняя девушка», — поделилась Шпица.