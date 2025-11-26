«Стойко стояла на морозе»: Иван Охлобыстин восхитился стойкостью Натальи Орейро на съёмках

26 ноября 2025, 12:14

Охлобыстин рассказал, как Орейро отказалась от поблажек во время суровых съёмок

Иван Охлобыстин (Фото: Instagram* / @psykero1477)

Иван Охлобыстин поделился подробностями работы с Натальей Орейро на съёмках новогодней картины «Письмо Деду Морозу», где актёры сыграли главные роли. Об этом сообщает портал «Страсти».





Он подчеркнул, что партнерша проявила максимальный профессионализм и не просила никаких послаблений, даже когда условия были откровенно тяжёлыми.



По словам Охлобыстина, Орейро тщательно подготовилась к роли, отлично знала сценарий и сразу поняла, что требуется от её персонажа. Благодаря этому актёрам почти не понадобились переводчики — общение на площадке складывалось естественно и свободно.



Охлобыстин отметил, что съёмочная группа переживала за Орейро, поскольку работа проходила в суровом климате, однако она настояла на том, чтобы работать наравне со всеми.



