«Балует меня»: Новое кольцо Валентины Ивановой от Тимати вызвало споры

26 ноября 2025, 11:41

Валентина Иванова показала кольцо, подаренное Тимати

Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Модель Валентина Иванова показала в своём блоге новое кольцо. Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) подарил ей это украшение.





Иванова, которая первые стала мамой в 2025 году, надела кольцо на безымянный палец правой руки, где традиционно носят помолвочные или обручальные кольца.

«Ох, и балует меня! Мечтала о таком колечке», — подписала Валентина опубликованные кадры.