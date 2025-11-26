«Балует меня»: Новое кольцо Валентины Ивановой от Тимати вызвало споры
Модель Валентина Иванова показала в своём блоге новое кольцо. Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) подарил ей это украшение.
Иванова, которая первые стала мамой в 2025 году, надела кольцо на безымянный палец правой руки, где традиционно носят помолвочные или обручальные кольца.
«Ох, и балует меня! Мечтала о таком колечке», — подписала Валентина опубликованные кадры.Некоторые пользователи сети предположили, что рэпер сделал девушке предложение. Другие комментаторы отнеслись к этому скептически. Они считают, что Иванова, как и предыдущие партнёрши Тимати, не выйдет за него замуж. Помимо этого, некоторые отметили, что до этого подарка модель уже носила другое кольцо на том же пальце.
