Бывшая жена Диброва показала фигуру в крошечном бикини, обнажив грудь

26 ноября 2025, 12:18

Полина Диброва поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Основательница женского сообщества Полина Диброва опубликовала в соцсетях снимки с отдыха на Мальдивах. На фотографиях она позирует у панорамного бассейна в купальнике.





Бизнесвумен сопроводила публикацию комментарием о традиционной поездке с подругами в конце ноября.

«Отдых с девочками — отдельный кайф. Четвёртый год в конце ноября мы отправляемся с клубом на Мальдивы. Заряд счастья перед финалом года», — подчеркнула Полина.

