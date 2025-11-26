Бывшая жена Диброва показала фигуру в крошечном бикини, обнажив грудь
Полина Диброва поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах
Основательница женского сообщества Полина Диброва опубликовала в соцсетях снимки с отдыха на Мальдивах. На фотографиях она позирует у панорамного бассейна в купальнике.
Бизнесвумен сопроводила публикацию комментарием о традиционной поездке с подругами в конце ноября.
«Отдых с девочками — отдельный кайф. Четвёртый год в конце ноября мы отправляемся с клубом на Мальдивы. Заряд счастья перед финалом года», — подчеркнула Полина.Отметим, что в 2022 году Диброва сделала операцию по коррекции груди. Она объяснила, что долго готовилась к этому шагу, чтобы восстановить форму, которая была у неё до родов и похудения. По словам модели, она не учитывает критику и считает, что каждый человек может меняться по своему желанию.