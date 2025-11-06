Звезда «Реальных пацанов» раскрыла правду о шоу «Звезды в джунглях»

06 ноября 2025, 13:10

Альбина Кабалина: на шоу «Звезды в джунглях» был реальный голод

Альбина Кабалина (Фото: Радио 1)

Актриса Альбина Кабалина, известная по сериалам «Букины» и «Реальные пацаны», впервые откровенно рассказала о том, что происходило за кадром шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон».





Она была одной из самых ярких участниц, но покинула проект в шестом выпуске, проиграв испытание на вылет Асе Резник.

«Я не стыжусь того, как проживала там. Был реальный голод, манипуляции со всех сторон — я имею в виду не только участников, — конкуренция и травля. Очень трудно было себя сдерживать. Я вот жила на полную катушку», — призналась Кабалина в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».

«Во-первых, Миша Галустян — мой просто любимка. У нас с ним уже есть как минимум несколько проектов. Получается, что мы все время играем любовь, и скоро будет полный метр, грандиозный полный метр», — поделилась Кабалина эксклюзивными деталями.