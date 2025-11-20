61-летняя Алёна Апина показала фигуру в обтягивающем комбинезоне из страз
Певица Алёна Апина опубликовала в личном блоге снимки в обтягивающем комбинезоне, украшенном стразами.
61-летняя исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» позировала в сверкающем наряде перед зеркалом в гримёрной комнате.
«Съёмки, съёмочки», — подписала она кадры.Апина ранее сообщала, что сейчас довольна своей формой и не стесняется её показывать. Она рассказала, что взялась за себя и сбросила 14 килограммов. Певица пришла к стройной фигуре через усиленные тренировки, танцы и постоянные репетиции к выступлениям.
Помимо этого, артистка упомянула, что в прошлом обращалась к пластическому хирургу. Ей не нравилось, как с возрастом менялась её фигура, и она решила подкорректировать талию. По словам звезды, ей ещё нужно сбросить пять килограммов, чтобы лучше выглядеть в кадре.