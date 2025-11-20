Американскую версию «Игры в кальмара» может снять Дэвид Финчер
Съёмки американской адаптации сериала «Игра в кальмара» планируют начать 26 февраля 2026 года. В проекте может принять участие режиссёр Дэвид Финчер и актриса Кейт Бланшетт.
На текущий момент состав актёров полностью не раскрыт. Кейт Бланшетт, появившаяся в третьем сезоне оригинала, заявлена в проекте. Режиссёр Финчер, который сейчас заверщает работу над сиквелом «Однажды в Голливуде», пока публично участие не подтвердил.
Если съёмки стартуют в срок, выход сериала на экраны ожидается не раньше 2028 года. Информация о проекте появилась на сайте Альянса кино- и телеиндустрии.
Читайте также: