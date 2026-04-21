Слухи о романе с Юсковец и отношения с женщинами постарше: почему звезда «Ивановых-Ивановых» Алексей Лукин бросил учебу в ГИТИСе?
Актеру, известному зрителям по роли мажора Вани в народном ситкоме «Ивановы-Ивановы», а также по победе в экстремальном шоу «Последний герой», Алексею Лукину 22 апреля исполняется 27 лет. Этот уроженец Москвы прошел тернистый путь от рекламных роликов до статуса одного из самых горячих молодых актеров страны. Его карьера стремительно взлетела вверх, но личная жизнь артиста интригует публику куда больше, чем его роли. Подробности — в материале «Радио 1».
Актером быть не собиралсяАлексей Лукин появился на свет 22 апреля 1999 года в Москве. Впоследствии он вместе с родителями перебрался в Сергиев Посад. Алексей — старший ребёнок в семье, у него есть сестра Влада (тоже актриса) и два младших брата — Матвей и Елисей. Родители Алексея не творческие люди, мама работает в больнице, а папа имеет небольшой собственный бизнес. В детстве и Лукин не собирался становиться актёром. Он долгое время занимался футболом и мечтал о спортивной карьере.
Алексей и Влада Лукины (фото: Instagram* @ lesha_lukin)
В отличие от брата, его сестра Влада увлекалась театром и посещала актерские курсы. Однажды Алексей попал с сестрой на съёмки рекламы «Доширака», где приметили внешность будущего актера и попросили сыграть роль.
Эта съемка изменила всё. Лукину понравилось присутствовать в кадре, и появилась новая мечта — работа в кино. С 2010 года Алексей обучался актёрскому мастерству, сценической речи и пластике в Агентстве President Kids. Через два года перешел на актерские курсы в Государственный клуб «Современник». В 2016 году Лукин стал студентом ГИТИСа, выбрав специальность «актерское искусство». Параллельно с учебой Алексей Лукин снималась в рекламе и эпизодических ролях в кино.
Работа в кино
Алексей Лукин начал свою карьеру в кино в 2012 году, когда ему было 13 лет. Он сыграл эпизодическую роль в сериале «Второе дыхание». Позже были незначительные роли в «Дело врачей», «Прокурорская проверка», «Чемпионы», «Призрак», «Сводные судьбы» и многие другие.
Первая главная роль досталась актеру в сериале «Ивановы-Ивановы». Съемки начались, когда Лукин уже учился в ГИТИСе, и ввиду большой занятости на площадке Алексей был вынужден бросить учебу. На этом настоял Виталий Шляппо, продюсер «Ивановых-Ивановых».
«Он мне сказал: «Ты понимаешь, что надо из института уходить?». Я сказал: «Да, я уйду». Просто выскочило «Да, я уйду». Не думал, что буду уходить, но получилось так», — рассказывал Лукин в интервью для Fametime FM.Благодаря участию в этом проекте, Алексей стал известен по всей стране, а режиссёры обратили внимание на его талант. За «Ивановыми-Ивановами» последовал сериал «Контакт», в исторический фильм «Пётр I: Последний царь и первый император» и комедийный фильм «Казачок». Сейчас фильмография Лукина насчитывает более 30 работ.
Личная жизнь
Личная жизнь Алексея Лукина — это территория, закрытая для посторонних, но от этого еще более интересная для поклонников. Долгое время ходили слухи, что сердце красавчика занято. В 2023 году, после победы в шоу «Последний герой. Остаться семьёй», ему приписывали роман с участницей Златой Ковальчук. Якобы экстремальные условия сближают, но, вернувшись к цивилизации, пара предпочла не комментировать свои отношения. Спустя время Злата публично опровергла эти слухи, заявив, что их связь ограничивается дружбой и воспоминаниями о совместных съёмках.
Еще одна громкая интрига разгорелась после публикации Ларисы Гузеевой в соцсетях. Теледива была очарована внешностью Лукина в фильме «Этерна» и с присущим ей чувством юмора написала:
«Прочитала, что сердце популярного актёра Лёши Лукина свободно… И не пойму, как же так? Парень молодой, перспективный, статный, куда же все смотрят?».Вскоре поклонники заметили, что свободные «руки», чтобы прибрать актера, все же нашлись. Летом 2025 года актриса Василина Юсковец, коллега Лукина по съемочной площадке, опубликовала их совместное фото с подписью «Моя любовь». Фанаты уже было приготовили поздравления, но ни Лукин, ни его предполагаемая возлюбленная не стали развивать тему. Было ли это пиаром нового сезона «Ивановых-Ивановых» или реальной вспышкой чувств — остается загадкой.
Самое пикантное признание актер сделал на кастинге проекта «Макрон» (где его партнершей стала Марина Александрова). Лукин честно признался режиссеру, что ему нравятся женщины постарше, и подтвердил это личным опытом: у него был реальный роман с девушкой, которая старше его на десять лет.
«Это девушка из сферы кино (но не актриса, как уточнил Лукин), я ее долго добивался. Было такое состояние, что не мог спать, думал о ней постоянно. Я впервые в жизни так сильно влюбился. Мне говорили: "Леша, разница есть. Это не вариант". А я говорил — вариант. Мы по-любому будем вместе! Я чувствовал, я этого хотел. В итоге так и случилось», — цитирует артиста издание Starhit.ru.
Как сейчас живет актер?
Сегодня Алексей Лукин — востребованный товар. В 2025 году с участием артиста состоялись премьеры: продолжение легендарных «Ивановых-Ивановых» (8 сезон), фэнтези-эпопея «Этерна», а также сериалы «Море на двоих» и «Казачок 2». Грядущий 2026 год обещает быть еще более жарким. На данный момент в производстве и готовятся к выходу сразу несколько проектов: детективный триллер «Свора», где Лукин, вероятно, отойдет от амплуа комика, драматическая комедия «Хрущёвский синдром: Пора взрослеть», а также долгожданная премьера фильма «Между нами, девочками».
Сейчас Алексей Лукин сосредоточен на карьере, но при этом не забывает о своей мечте получить диплом. Теперь он хочет продолжить обучение за границей и с нетерпением ждёт подходящего момента.