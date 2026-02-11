11 февраля 2026, 12:08

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

День святого Валентина, или просто Валентинов день, известен во многих странах как праздник влюбленных и считается самым романтичным днем в году. По одной из версий, он появился благодаря истории о мученике Валентине, который жил в ранние времена христианства. Если ваш парень находится на специальной военной операции (СВО), важно подобрать подарок, который будет не только приятным, но и полезным в его условиях. В материале «‎Радио 1» мы рассмотрим несколько идей, которые помогут вам сделать этот день для него особенным.





Шеврон ручной работы

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Оберег

Фото: iStock/Phoomin Karaket

Браслет памяти из кожи

Фото: iStock/AntGor

Носки из собачьей шерсти

Фото: iStock/Dace Znotina

Термобелье

Фото: iStock/syahrir maulana

Мультитул

Фото: iStock/MAXSHOT

Видео-фильм с совместными фотографиями

Запись видео с признаниями в любви

Фото: iStock/wombatzaa

Солнечные панели для зарядки гаджетов

Фото: iStock/Xenlumen

Ударопрочный пауэрбанк

Фото: iStock/kb79

Спальный мешок для экстремально низких температур

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Вкусные продукты: дегидрированные наборы еды