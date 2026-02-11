Европа разжигает конфликт, а Зеленский потерпел фиаско и собирается провести выборы на Украине: последние новости СВО на 11 февраля
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Бронежилеты для ВСУПо информации NHK, Япония решила подключиться к программе помощи НАТО и начать закупку «нелетального снаряжения». Хотя официальные лица пока не дали четкого ответа, агентство ссылается на слова представителей военно-политического союза, которые уверяют, что это объявление будет сделано в ближайшее время.
Минобороны сообщило об освобождении ЗализничногоМинистерство обороны сообщило, что российские войска освободили село Зализничное в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться вперед. Это шаг помог укрепить позиции армии и сдвинуть линию фронта западнее Гуляйполя, создавая новые возможности для дальнейших операций.
Европа разжигает конфликт на УкраинеМинистр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал идею Европы о немедленном прекращении огня на Украине. Он заявил, что это предложение не приведет к решению проблемы. Политик подчеркнул, что под гарантиями безопасности для Украины подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России.
По словам министра, некоторые европейские страны пытаются установить контакты, но эти попытки не приносят ничего нового. Он отметил, что только президент США Дональд Трамп из западных лидеров публично признал интересы России в вопросе нерасширения НАТО, что является значительным шагом. Лавров также добавил, что противники России понимают: любые агрессивные действия приведут к ответу, который они не смогут принять.
Зеленский потерпел фиаско в своих амбициях, а Европа стала рабом СШАДиректор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова сделала ряд резких заявлений в интервью РИА Новости. Она отметила, что наполеоновские планы Владимира Зеленского о «стратегическом поражении» России не увенчались успехом. Захарова подчеркнула, что Россия защищает не только территории, но и культурные, языковые, а также традиционные ценности. Она призвала европейские страны признать свои ошибки и вернуться к национальным интересам.
По ее словам, Европа превратилась из «счастливых вассалов» в «несчастных рабов» США. Захарова также добавила, что Россия открыта для диалога с Европейским Союзом, однако общение с Москвой с позиции силы недопустимо.
Британия готовится к конфликтуБританские военные проходят интенсивную подготовку на специальном полигоне, где создают условия, напоминающие боевые действия на Украине. Солдатам ставят задачи по уничтожению скрывающихся вражеских сил в условиях, имитирующих разрушенный город. Однако российский президент Владимир Путин повторяет, что РФ не собирается нападать на других. Напряженность между двумя государствами продолжает расти на фоне учений и политических заявлений.
Потери ВСУ и технические трудностиЗа сутки потери ВСУ составили порядка 1 245 военнослужащих, ПВО сбила 4 авиабомбы, снаряд HIMARS, ракету «Нептун» и 72 БПЛА. Операторы дронов в ВСУ сталкиваются с техническими трудностями из-за морозов, беспилотники направляют на доработку целыми партиями, пишет Business Insider.
Зеленский может объявить о планах провести выборыFinancial Times сообщает, что под давлением США Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению. Если голосования не будет к 15 мая – украинцы лишатся гарантий безопасности США.
Россия перехватила 108 украинских беспилотников за ночьВ ночь с 10 на 11 февраля российские средства ПВО успешно уничтожили 108 украинских беспилотных летательных аппаратов. Основные события развивались с 23:00 до 7:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов сбили над Волгоградской областью — 49. Ростовская область также оказалась под ударом, где перехватили 29 БПЛА. В Саратовской области уничтожили семь дронов, столько же над акваторией Черного моря.
Кроме того, силы ПВО ликвидировали беспилотники в Астраханской и Брянской областях, Калмыкии и Татарстане. По одному дрону сбили над Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей, в Республике Крым и Северной Осетии.