Директор Запорожской АЭС сообщил о целенаправленных атаках ВСУ на один из городов
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар сталкивается с целенаправленными атаками со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина, пишет РИА Новости.
По ее словам, украинские военные периодически обстреливают объекты инфраструктуры и жилые районы. Эти действия направлены не только на причинение физического ущерба, но и на создание невыносимых условий для жизни местных жителей. Женщина подчеркнула, что такие атаки оказывают постоянное психологическое давление на граждан. Ситуация в городе вызывает серьезные опасения, так как мирные жители оказываются в зоне риска.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
