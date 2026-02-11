Директор Запорожской АЭС сообщил о целенаправленных атаках ВСУ на один из городов

11 февраля 2026, 08:27

ВСУ целенаправленно атакуют город-спутник ЗАЭС Энергодар

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар сталкивается с целенаправленными атаками со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина, пишет РИА Новости.