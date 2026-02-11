После масштабной атаки ВСУ на Волгоградскую область произошло возгорание на заводе

11 февраля 2026, 02:48

Фото: iStock/Leonid Ikan

В результате масштабной атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область квартира в городе Волжский получила повреждения. Также произошло возгорание на заводе в Волгограде, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.





Он отметил, что дроны пытались атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В настоящий момент проводятся работы по обнаружению и ликвидации фрагментов БПЛА силами оперативных служб и муниципальных образований.





«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул.Карбышева, д. 75, (...) а также возгорание на территории завода на юге Волгограда», — говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.