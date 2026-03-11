Сергей Селин, известный по роли лейтенанта Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», привлёк внимание поклонников своим затишьем в карьере. 12 марта он отмечает 65-летие. Многие интересуются, где живёт актер и почему его так редко можно увидеть на экране. Подробнее об этом расскажем в материале «Радио 1».
Детство и юность Сергея Селина
Сергей Андреевич Селин родился 12 марта 1961 года в Воронеже. Он вырос в семье инженеров, но среди его предков были цирковые артисты и балерины. Когда мальчику было всего несколько лет, его родители разошлись. Бабушка сыграла важную роль в воспитании артиста, научив читать, писать и считать. В школе он учился на отлично первые четыре класса. Парень занимался плаванием, прыжками в воду и греблей на каноэ. Позже он записался в духовой оркестр. Как признался актер в интервью, это произошло не из-за любви к музыке, а потому что участники кружков при Доме культуры могли бесплатно ходить в кино. В армии Сергей командовал музыкальным взводом, освоив игру на тромбоне, трубе и барабанах.
Сначала он пытался поступить в театральные вузы Москвы, но безуспешно. Затем два года учился на факультете мясомолочной промышленности Воронежского технологического института. Однако мечта о кино не покидала его. В 1987 году, в возрасте 26 лет, он окончил ЛГИТМиК. Свою первую роль Сергей получил в 17 лет. Не поступив в театральные учебные заведения, он устроился монтировщиком декораций в Воронежский ТЮЗ. Вскоре ему доверили сыграть медведя, а затем он попал в массовку. После получения диплома актера театра и кино Селин вошел в труппу Молодежного театра на Фонтанке.
Клеймо на всю жизнь
Широкую популярность ему принесла роль в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Эта работа, безусловно, стала его карьерным пиком, но одновременно и своеобразным «клеймом», которое прочно привязало актёра к образу лейтенанта Дукалиса. Несмотря на то что за плечами Селина более 60 проектов, он продолжает оставаться в памяти зрителей именно как тот самый лейтенант, который сражался с преступностью на улицах Петербурга.
Актер и политика
Сергей в 2002 году вступил в «Единую Россию». Его поддержали Сергей Безруков и Олег Газманов. Однако, когда ему предложили баллотироваться в Государственную думу от Воронежа, протестовали избиратели Петербурга, где он живёт. В итоге Селин не стал народным избранником, решив сосредоточиться на карьере без политики.
Первая жена
Сергей Селин познакомился с первой женой Ларисой во время вступительных экзаменов в театральный вуз. Их отношения начались спустя четыре года, и в браке, продлившем 22 года, родился сын Прохор. Однажды они фиктивно развелись из-за имущественных вопросов, чтобы получить новую прописку. Поженились снова через 15 лет, когда Селин баллотировался в Госдуму, но это не спасло их отношения. Из-за частых запоев Сергея и усталости Ларисы от ожидания супруга, они развелись. После развода мужчина помог экс-супруге открыть бизнес и решил вопросы с жильём.
Вторая супруга
Сергей Селин уже 15 лет женат на психологе Анне, которую встретил в университете МВД, когда ей было всего 17. Они поженились в День всех влюблённых, и Сергей подарил ей кольцо от Tiffany. Этот брак стал для него новой главой жизни: он обрел любовь, двоих детей и семейное счастье. Анна положительно повлияла на Селина — он бросил пить, похудел и стал более спокойным.
За что Селин раскритиковал Макаревича*
Сергей Селин поддерживает действия российской власти и СВО, признавая, что не ожидал серьёзного конфликта на Украине. В интервью он ответил рокеру Андрею Макаревичу*, который оскорбляет Россию, отметив, что его творчество когда-то вызывало симпатию, но нынешние высказывания музыканта находятся «за гранью добра и зла». Макаревич*, назвав россиян «злобными дебилами», заявил, что этот народ уже не спасти.
Почему пропал с экранов и где сейчас
С возрастом Сергей стал более избирательным в выборе проектов. Он акцентирует внимание на том, чтобы сценарии не противоречили его личным ценностям и взглядам на жизнь. Это привело к тому, что он стал отказываться от ролей, которые не соответствуют его моральным принципам. Например, онажды на съёмочной площадке он устроил скандал, когда молодой режиссёр предложил ему прочитать текст об «умирающей России». Селин резко ответил на это предложение и даже порвал сценарий, демонстрируя свою позицию.
Финансовая независимость
Несмотря на редкие съёмки, Сергей остаётся финансово независимым благодаря своему бизнесу и сдаче недвижимости в Санкт-Петербурге. В апреле 2024 года появились слухи о задолженности его компании перед государством за коммунальные услуги.
Последние проекты
Последний раз зрители могли увидеть Селина на экранах в 2024 году в фильме «Непослушники». С тех пор его карьера переживает небольшой период затишья, однако поклонники надеются, что актёр вскоре порадует их новыми проектами и ролями. Новостью 2025 года стало производство мелодрамы «Горький шоколад», в которой Селин сыграл одну из главных ролей. Компанию на площадке ему составили Александра Бурьянова, Кирилл Дыцевич, Александр Песков. Премьеры ленты была запланирована на 2026 год.