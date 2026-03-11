Достижения.рф

Окружение Бритни Спирс вызывает тревогу у её близких

Инсайдеры опасаются, что Бритни Спирс могут использовать её друзья
Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Близкие Бритни Спирс обеспокоены её окружением. Некоторые люди, которые сейчас находятся рядом с певицей, могут пользоваться её доверием и финансовой щедростью. Об этом сообщает издание The National Enquirer.



Инсайдер утверждает, что среди знакомых артистки есть люди с сомнительной репутацией и даже криминальным прошлым. По его словам, именно такого влияния всегда опасалась семья Спирс, переживая, что певицей могут воспользоваться в своих интересах.

Источник также отметил, что некоторые из этих людей, как утверждается, живут за счёт звезды, а сама она стала слишком зависимой от их компании. На содержание друзей, по словам собеседника, уходят значительные суммы.

При этом есть надежда, что недавний инцидент с задержанием певицы может стать поводом для перемен. Спирс была арестована по подозрению в вождении в нетрезвом виде: её доставили в полицейский участок ночью и отпустили ранним утром. По данным документов о задержании, в графе «профессия» у неё было указано — «знаменитость».

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0