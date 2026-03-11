Окружение Бритни Спирс вызывает тревогу у её близких

11 марта 2026, 11:40

Инсайдеры опасаются, что Бритни Спирс могут использовать её друзья

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Близкие Бритни Спирс обеспокоены её окружением. Некоторые люди, которые сейчас находятся рядом с певицей, могут пользоваться её доверием и финансовой щедростью. Об этом сообщает издание The National Enquirer.