Окружение Бритни Спирс вызывает тревогу у её близких
Близкие Бритни Спирс обеспокоены её окружением. Некоторые люди, которые сейчас находятся рядом с певицей, могут пользоваться её доверием и финансовой щедростью. Об этом сообщает издание The National Enquirer.
Инсайдер утверждает, что среди знакомых артистки есть люди с сомнительной репутацией и даже криминальным прошлым. По его словам, именно такого влияния всегда опасалась семья Спирс, переживая, что певицей могут воспользоваться в своих интересах.
Источник также отметил, что некоторые из этих людей, как утверждается, живут за счёт звезды, а сама она стала слишком зависимой от их компании. На содержание друзей, по словам собеседника, уходят значительные суммы.
При этом есть надежда, что недавний инцидент с задержанием певицы может стать поводом для перемен. Спирс была арестована по подозрению в вождении в нетрезвом виде: её доставили в полицейский участок ночью и отпустили ранним утром. По данным документов о задержании, в графе «профессия» у неё было указано — «знаменитость».
