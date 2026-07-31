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Антенны выдали пункт управления БПЛА ВСУ, а истребитель Су-35С успешно провёл ночное дежурство: последние новости СВО на 31 июля

Фото: iStock/PavelRodimov

Подразделения беспилотных систем, авиации и противовоздушной обороны продолжают выполнять боевые задачи сразу на нескольких участках специальной военной операции. За сутки были уничтожены тяжелые беспилотники, военная техника, пункт управления БПЛА и реактивная система залпового огня, а авиация выполнила ночное боевое дежурство. Подробности — в материале «Радио 1».



Массовый перехват тяжелых беспилотников ВСУ


Подразделения войск беспилотных систем и ПВО 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи в Херсонской области, противодействуя украинским беспилотникам.

Операторы БПЛА-перехватчиков «Молния-ПВО» ведут боевую работу круглосуточно, сменяя друг друга. Их задача заключается в обнаружении и уничтожении беспилотников, которые, по данным Минобороны России, представляют угрозу российским подразделениям и объектам гражданской инфраструктуры.

После получения по штатным средствам связи координат направления движения цели расчет получил команду на взлет дрона-перехватчика самолетного типа «Молния-ПВО», который атаковал беспилотник тараном.

Благодаря слаженной работе расчетов радиолокационных станций и подразделений войск беспилотных систем был уничтожен тяжелый грузовой октокоптер R-18, несший несколько мин для сброса на позиции российских подразделений.

По сведениям оборонного ведомства, только за прошедшие сутки расчеты уничтожили более десяти тяжелых БПЛА R-18 и их аналогов в воздушном пространстве Херсонской области.

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Ночное дежурство Су-35С


Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил в ночное время боевое дежурство в интересах группировки войск «Южная» в зоне проведения специальной военной операции.

Основной задачей экипажа стало прикрытие в заданном районе вертолетов армейской авиации, наносивших авиационные удары по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Как отмечается, летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время суток, при любых погодных условиях и с применением различных типов авиационного вооружения.

FPV-дроны сорвали ротацию на Краснолиманском направлении


Военнослужащие войск беспилотных систем 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают наносить удары по технике и личному составу ВСУ, пытающимся провести ротацию и доставить материальные средства на позиции в районе Красного Лимана в ДНР.

Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания FPV-дронов, в результате которых были уничтожены несколько единиц автомобильной техники, пикапы, квадроциклы, наземные робототехнические комплексы и живая сила подразделений ВСУ.

По информации Минобороны России, применение ударных беспилотников позволяет ослаблять противника и способствует продвижению штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении.

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Антенны и тепловые сигнатуры выдали пункт управления БПЛА


В Сумской области операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе разведки обнаружили пункт управления дронами ВСУ.

Разведчики выявили возле одного из разрушенных домов несколько антенн, работающий генератор и тепловые сигнатуры, характерные для пункта управления БПЛА.

Полученные координаты оперативно передали расчетам беспилотных систем, которые нанесли точный удар боевыми FPV-дронами и полностью уничтожили объект.

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Сообщается, что в результате удара противник лишился возможности координировать работу своих беспилотников на этом участке. Поражение цели подтвердили средства объективного контроля.

В ходе выполнения задачи использовались средства связи отечественного производства, обеспечивающие устойчивое управление и взаимодействие между расчетами и командованием.

«Ланцет» поразил замаскированную РСЗО


Расчет ударно-барражирующего боеприпаса «Ланцет» 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» в ходе выполнения задач по разведке и огневому поражению обнаружил и уничтожил реактивную систему залпового огня ВСУ в Сумской области.

Во время воздушной разведки операторы войск беспилотных систем выявили и идентифицировали цель, замаскированную в лесном массиве. Расстояние от оператора до объекта превышало 20 километров.

Благодаря высокой точности комплекса и профессиональным действиям расчета «Ланцета» РСЗО была уничтожена прямым попаданием. Контроль успешного выполнения боевой задачи осуществил разведывательный дрон «Zala».

Фото: iStock/bpawesome

Как отмечается, работа на таком удалении требует высокой подготовки расчетов и стабильной связи с разведывательными подразделениями. «Ланцет» позволяет поражать цели в оперативной глубине обороны противника, не входя в зону действия его ближних средств ПВО.

По данным Минобороны России, уничтожение реактивной системы залпового огня лишает противника возможности наносить массированные удары по позициям российских подразделений и населенным пунктам.

Ночная охота мобильных огневых групп


Расчеты мобильных огневых групп зенитной ракетной бригады группировки войск «Запад» ежедневно ведут непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой и пресекают попытки проникновения разведывательных и ударных беспилотников ВСУ на Краснолиманском направлении.

Наиболее сложные задачи, как отмечается, возникают в ночное время. Во время одного из таких боевых дежурств средствами радиолокационной разведки были обнаружены беспилотники, следовавшие по маршруту к российским позициям.

Для их перехвата оперативно выдвинули зенитную установку ЗУ-23, установленную на шасси грузового автомобиля КамАЗ. Расчет своевременно занял позицию на маршруте пролета целей, прикрывая военные и гражданские объекты.

В ходе боевого дежурства расчет уничтожил три беспилотных летательных аппарата типа «Лютый» ВСУ. Огневая работа велась по малоразмерным целям на подлете.

Фото: iStock/MikeMareen

По данным Минобороны России, военнослужащие, несущие постоянное боевое дежурство на переднем крае, обеспечивают прикрытие сухопутных подразделений от ударов с воздуха, а результатом их работы стали десятки уничтоженных беспилотников противника.
Анастасия Чинкова

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