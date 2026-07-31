Антенны выдали пункт управления БПЛА ВСУ, а истребитель Су-35С успешно провёл ночное дежурство: последние новости СВО на 31 июля
Подразделения беспилотных систем, авиации и противовоздушной обороны продолжают выполнять боевые задачи сразу на нескольких участках специальной военной операции. За сутки были уничтожены тяжелые беспилотники, военная техника, пункт управления БПЛА и реактивная система залпового огня, а авиация выполнила ночное боевое дежурство. Подробности — в материале «Радио 1».
Массовый перехват тяжелых беспилотников ВСУ
Подразделения войск беспилотных систем и ПВО 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи в Херсонской области, противодействуя украинским беспилотникам.
Операторы БПЛА-перехватчиков «Молния-ПВО» ведут боевую работу круглосуточно, сменяя друг друга. Их задача заключается в обнаружении и уничтожении беспилотников, которые, по данным Минобороны России, представляют угрозу российским подразделениям и объектам гражданской инфраструктуры.
После получения по штатным средствам связи координат направления движения цели расчет получил команду на взлет дрона-перехватчика самолетного типа «Молния-ПВО», который атаковал беспилотник тараном.
Благодаря слаженной работе расчетов радиолокационных станций и подразделений войск беспилотных систем был уничтожен тяжелый грузовой октокоптер R-18, несший несколько мин для сброса на позиции российских подразделений.
По сведениям оборонного ведомства, только за прошедшие сутки расчеты уничтожили более десяти тяжелых БПЛА R-18 и их аналогов в воздушном пространстве Херсонской области.
Ночное дежурство Су-35С
Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил в ночное время боевое дежурство в интересах группировки войск «Южная» в зоне проведения специальной военной операции.
Основной задачей экипажа стало прикрытие в заданном районе вертолетов армейской авиации, наносивших авиационные удары по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.
Как отмечается, летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время суток, при любых погодных условиях и с применением различных типов авиационного вооружения.
FPV-дроны сорвали ротацию на Краснолиманском направлении
Военнослужащие войск беспилотных систем 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают наносить удары по технике и личному составу ВСУ, пытающимся провести ротацию и доставить материальные средства на позиции в районе Красного Лимана в ДНР.
Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания FPV-дронов, в результате которых были уничтожены несколько единиц автомобильной техники, пикапы, квадроциклы, наземные робототехнические комплексы и живая сила подразделений ВСУ.
По информации Минобороны России, применение ударных беспилотников позволяет ослаблять противника и способствует продвижению штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении.
Антенны и тепловые сигнатуры выдали пункт управления БПЛА
В Сумской области операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе разведки обнаружили пункт управления дронами ВСУ.
Разведчики выявили возле одного из разрушенных домов несколько антенн, работающий генератор и тепловые сигнатуры, характерные для пункта управления БПЛА.
Полученные координаты оперативно передали расчетам беспилотных систем, которые нанесли точный удар боевыми FPV-дронами и полностью уничтожили объект.
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Сообщается, что в результате удара противник лишился возможности координировать работу своих беспилотников на этом участке. Поражение цели подтвердили средства объективного контроля.
В ходе выполнения задачи использовались средства связи отечественного производства, обеспечивающие устойчивое управление и взаимодействие между расчетами и командованием.
«Ланцет» поразил замаскированную РСЗО
Расчет ударно-барражирующего боеприпаса «Ланцет» 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» в ходе выполнения задач по разведке и огневому поражению обнаружил и уничтожил реактивную систему залпового огня ВСУ в Сумской области.
Во время воздушной разведки операторы войск беспилотных систем выявили и идентифицировали цель, замаскированную в лесном массиве. Расстояние от оператора до объекта превышало 20 километров.
Благодаря высокой точности комплекса и профессиональным действиям расчета «Ланцета» РСЗО была уничтожена прямым попаданием. Контроль успешного выполнения боевой задачи осуществил разведывательный дрон «Zala».
Как отмечается, работа на таком удалении требует высокой подготовки расчетов и стабильной связи с разведывательными подразделениями. «Ланцет» позволяет поражать цели в оперативной глубине обороны противника, не входя в зону действия его ближних средств ПВО.
По данным Минобороны России, уничтожение реактивной системы залпового огня лишает противника возможности наносить массированные удары по позициям российских подразделений и населенным пунктам.
Ночная охота мобильных огневых групп
Расчеты мобильных огневых групп зенитной ракетной бригады группировки войск «Запад» ежедневно ведут непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой и пресекают попытки проникновения разведывательных и ударных беспилотников ВСУ на Краснолиманском направлении.
Наиболее сложные задачи, как отмечается, возникают в ночное время. Во время одного из таких боевых дежурств средствами радиолокационной разведки были обнаружены беспилотники, следовавшие по маршруту к российским позициям.
Для их перехвата оперативно выдвинули зенитную установку ЗУ-23, установленную на шасси грузового автомобиля КамАЗ. Расчет своевременно занял позицию на маршруте пролета целей, прикрывая военные и гражданские объекты.
В ходе боевого дежурства расчет уничтожил три беспилотных летательных аппарата типа «Лютый» ВСУ. Огневая работа велась по малоразмерным целям на подлете.
По данным Минобороны России, военнослужащие, несущие постоянное боевое дежурство на переднем крае, обеспечивают прикрытие сухопутных подразделений от ударов с воздуха, а результатом их работы стали десятки уничтоженных беспилотников противника.