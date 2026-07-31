Женщина пострадала в результате ночной атаки ВСУ на Ростовскую область
Украинские вооружённые формирования атаковали город Гуково беспилотниками. В результате нападения пострадала местная жительница, сообщил в Телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Вместе с тем от попадания БПЛА повреждения получил дом. Из-за разрушения межэтажных перекрытий всех жильцов оперативно эвакуировали.
Прилёты дронов также зафиксировали в Батайске и Ростове-на-Дону. По словам главы региона, повреждены частные дома и коммерческие объекты, произошло возгорание лесопосадки. В этих случаях, как утверждает Слюсарь, никто не пострадал.
Ранее ВСУ атаковали Запорожскую область. Жертвой украинской агрессии стал мирный житель.
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