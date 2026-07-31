Четверо военнослужащих ВСУ из числа экс-заключенных сдались в плен под Харьковом
Четверо бойцов 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ попали в плен после столкновения в районе села Анищино. Все они ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, украинское командование направило группу мобилизованных из числа бывших заключенных к позициям возле населенного пункта Водяное. Подразделение оказалось под огнем российских войск и понесло потери. В ходе последовавшего стрелкового боя российские военные взяли в плен четырех украинских военнослужащих.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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