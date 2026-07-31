Четверо военнослужащих ВСУ из числа экс-заключенных сдались в плен под Харьковом

31 июля 2026, 07:14

Фото: iStock/Irina Piskova

Четверо бойцов 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ попали в плен после столкновения в районе села Анищино. Все они ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.