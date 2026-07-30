Подростки на Украине станцевали под русскую песню на Аллее славы
В Киевской области Украины полиция составила протоколы на родителей двух 15-летних девушек, которые танцевали под музыку с русскоязычным вокалом на Аллее славы, где размещены фотографии погибших. Инцидент произошел в Фастовском районе. Подростки снимали свои действия на видео.
Как сообщает Главное областное управление Национальной полиции, в отношении матерей и отцов несовершеннолетних возбудили административные дела по статье о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей по воспитанию детей. Материалы передали в суд для вынесения решения по действующему законодательству.
С 2014 года, после смены власти на Украине, официальный Киев взял курс на дерусификацию общественного пространства, включая ограничения на использование русского языка. В 2019 году Верховная рада утвердила закон о функционировании украинского языка как государственного, предписывающий его обязательное применение во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент ужесточил нормы, приняв закон о национальных меньшинствах, который, в соответствии с требованиями Еврокомиссии, вводит дополнительные ограничения для русского языка при одновременном смягчении правил для языков других меньшинств.
Ранее две россиянки работали на Киев и поплатились. Подробности в нашем материале.
Читайте также: