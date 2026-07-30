Подростки на Украине станцевали под русскую песню на Аллее славы

30 июля 2026, 22:52

Родители танцевавших под музыку на русском подростков пойдут под суд в Киеве

Фото: istockphoto/Helios8

В Киевской области Украины полиция составила протоколы на родителей двух 15-летних девушек, которые танцевали под музыку с русскоязычным вокалом на Аллее славы, где размещены фотографии погибших. Инцидент произошел в Фастовском районе. Подростки снимали свои действия на видео.