Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье, освобождение Зелёного Поля, продвижение в Торецке: последние новости СВО на 29 мая
На сегоднящний день Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступательные действия на ряде ключевых направлений, нанося удары по военной инфраструктуре противника и удерживая инициативу на фронте. Средства ПВО успешно отражают массированные атаки беспилотников, а Военно-космические силы РФ наносят высокоточные удары по объектам ВСУ. Подробнее об обстановке в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: нейтрализация ДРГ и обстрелы гражданских объектов
На левом берегу Днепра российские подразделения предотвратили прорыв диверсионно-разведывательной группы ВСУ, не допустив её продвижение вглубь подконтрольной территории. В то же время украинская артиллерия продолжает наносить удары по гражданским объектам: в Алёшках пострадала больница, ранена пожилая женщина, повреждена машина скорой помощи. В Голопристанском районе разрушены электросети, что привело к отключению электричества у тысяч жителей.
Российские силы занимаются укреплением позиций и стабилизацией обстановки.
Запорожское направление: бои за Щербаков и продвижение к Павловке
В районе сёл Щербаков и Малых Щербаков продолжаются ожесточённые бои, однако военно-космические силы РФ активно наносит удары по укреплениям противника, сковывая его действия и разрушая оборонительные линии. Российские войска продолжают наступление в сторону Павловки и Новояковлевки, постепенно расширяя контроль над территорией.
Угледарское направление: освобождение Зелёного Поля и часть Новополя
Минобороны РФ подтвердило освобождение населённого пункта Зелёное Поле. Частично освобождён и населённый пункт Новополь — примерно половина его территории перешла под контроль ВС РФ.
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В районах Шевченко и Воскресенка операторы дронов сорвали пять попыток ротации украинских подразделений. Бои продолжаются в районе Комара и Алексеевки, где противник оказывает упорное сопротивление.
Покровское направление: локальные бои
На Покровском фронте обстановка остаётся относительно стабильной. Основные боестолкновения фиксируются к западу от Котляровки и в районе Новосергеевки. На участках до Миролюбовки сохраняется позиционная борьба, без существенных изменений. Российские войска удерживают инициативу, несмотря на активное укрепление позиций ВСУ.
Часовярское направление: подготовка к новым действиям
На данном участке фронта наблюдается относительное затишье. Вероятно, обе стороны используют время для перегруппировки и подготовки к новым наступательным действиям. Однако ВС РФ по-прежнему контроллируют главные позиции, сохраняя давление на противника.
Северское направление: позиционные столкновения под Верхнекаменским
В районе Верхнекаменского продолжаются позиционные бои. Активного продвижения зафиксировано не было, однако российские подразделения сохраняют инициативу, проводят разведку и наносят удары по позициям ВСУ.
Краснолиманское направление: обход Редкодуба и бои за Липовое
В селе Редкодуб противник продолжает оказывать сопротивление в центральной части. Российские подразделения обошли его с юга, перерезав дорогу на Карповку. В районе Зелёной Долины под контроль ВС РФ перешёл участок дороги на Ставки. Также идут ожесточённые бои за высоты южнее Липового. В селе Колодези украинским войскам удалось потеснить российские части, в результате чего в восточной части села продолжается встречное сражение.
Купянское направление: продвижение у Заосколья и освобождение Строевки
Российские силы продолжают расширять заоскольский плацдарм севернее Купянска. Село Строевка практически полностью освобождено. В районах Песков и Каменки расширена контролируемая территория на несколько километров в западном направлении.
Харьковское направление: удары по логистическим узлам ВСУ
В районе Волчанских Хуторов идут активные боевые действия. С помощью разведывательных БПЛА российские силы наносят точные удары по логистическим маршрутам ВСУ в Харькове и Чугуеве, существенно затрудняя снабжение украинской группировки.
Сумское направление: расширение буферной зоны до 20 км
ВС РФ отразили несколько контратак ВСУ в районе Тёткино. Минобороны сообщает об освобождении села Константиновка, что позволило увеличить буферную зону в северной части Сумской области до 20 километров. Боевые действия продолжаются в населённых пунктах Водолаги и на северной окраине Юнаковки.
Торецкое направление: продвижение к Русин Яру
На западном фланге Торецкого направления российские силы вытесняют ВСУ из сёл Шевченко Первое, Попов Яр и Полтавка. Последнее практически полностью зачищено от противника. Продвижение продолжается в сторону Русин Яра. В Яблоновке идут ожесточённые бои в юго-западной части, а подразделения ВС РФ, наступающие с юга, штурмуют центр села из Александрополя. Севернее Торецка бои продолжаются в районе Дачного и Крымского.
Обстрелы и удары: сводка за прошедшие сутки
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 296 украинских беспилотников над 13 регионами страны. Наибольшее количество — 42 дрона — было сбито в Подмосквье. Зафиксированы повреждения промышленных объектов в Зеленограде и Дубне, а также разрушения в жилых районах Брянска и Шебекино, есть пострадавшие среди мирного населения.
Военно-космические силы России нанесли удары по семи регионам Украины. Повреждены объекты в Кировоградской области, включая завод «Олимп», специализирующийся на производстве средств связи. В Очакове поражён пункт базирования безэкипажных катеров. Основные цели — склады боеприпасов, ПВД ВСУ и логистические узлы.