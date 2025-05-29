29 мая 2025, 10:59

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

На сегоднящний день Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступательные действия на ряде ключевых направлений, нанося удары по военной инфраструктуре противника и удерживая инициативу на фронте. Средства ПВО успешно отражают массированные атаки беспилотников, а Военно-космические силы РФ наносят высокоточные удары по объектам ВСУ. Подробнее об обстановке в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».





Содержание Херсонское направление: нейтрализация ДРГ и обстрелы гражданских объектов Запорожское направление: бои за Щербаков и продвижение к Павловке Угледарское направление: освобождение Зелёного Поля и часть Новополя Покровское направление: локальные бои Часовярское направление: подготовка к новым действиям

Северское направление: позиционные столкновения под Верхнекаменским Краснолиманское направление: обход Редкодуба и бои за Липовое Купянское направление: продвижение у Заосколья и освобождение Строевки Харьковское направление: удары по логистическим узлам ВСУ Сумское направление: расширение буферной зоны до 20 км Торецкое направление: продвижение к Русин Яру Обстрелы и удары: сводка за прошедшие сутки



Херсонское направление: нейтрализация ДРГ и обстрелы гражданских объектов

Запорожское направление: бои за Щербаков и продвижение к Павловке

Угледарское направление: освобождение Зелёного Поля и часть Новополя

Военэксперт назвал единственный способ прекратить удары ВСУ по России

Покровское направление: локальные бои

Часовярское направление: подготовка к новым действиям



Северское направление: позиционные столкновения под Верхнекаменским

Краснолиманское направление: обход Редкодуба и бои за Липовое

Купянское направление: продвижение у Заосколья и освобождение Строевки

Харьковское направление: удары по логистическим узлам ВСУ

Сумское направление: расширение буферной зоны до 20 км

Торецкое направление: продвижение к Русин Яру

Обстрелы и удары: сводка за прошедшие сутки