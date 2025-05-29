Стало известно, как Россия ответит на удар ракетой Taurus

29 мая 2025, 10:08

РФ может нанести удар по заводу в Германии в случае удара ракетами Taurus

Фото: iStock/Ruma Aktar

В свете возможных атак украинских вооруженных сил с использованием немецких крылатых ракет Taurus по объектам на территории России, военный аналитик Игорь Коротченко высказал мнение о необходимости жесткого ответа со стороны России. Он заявил, что такие действия могут быть расценены как вступление Германии в конфликт. Об этом пишет РИА Новости.