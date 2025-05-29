Стало известно, как Россия ответит на удар ракетой Taurus

РФ может нанести удар по заводу в Германии в случае удара ракетами Taurus
Фото: iStock/Ruma Aktar

В свете возможных атак украинских вооруженных сил с использованием немецких крылатых ракет Taurus по объектам на территории России, военный аналитик Игорь Коротченко высказал мнение о необходимости жесткого ответа со стороны России. Он заявил, что такие действия могут быть расценены как вступление Германии в конфликт. Об этом пишет РИА Новости.



Коротченко отметил, что в случае подтвержденных ударов со стороны Украины, Россия должна рассмотреть возможность точечного удара по единственному заводу, производящему ракеты Taurus в Германии. По его словам, завод расположен в безлюдной местности, что минимизирует риск человеческих жертв при атаке, особенно если она будет осуществлена в вечернее или ночное время.

Аналитик подчеркнул, что для выполнения такого удара могут быть использованы ракетные комплексы «Орешник», каждый из которых способен нести шесть гиперзвуковых боевых блоков в неядерном оснащении.

В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности военных поставок Украине, что позволяет Киеву атаковать цели на территории России. Во вторник он уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

Дарья Осипова

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