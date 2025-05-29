Стало известно, из каких регионов были запущены БПЛА, атакующие Москву
В результате ночной операции российские военные уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были запущены из Киевской и Черниговской областей Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Отмечается, что беспилотники были оснащены натовскими снарядами.
По информации канала, к БПЛА были прикреплены боеприпасы с поражающими элементами. В настоящее время проводится исследование обломков сбитых дронов, среди которых обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. Предположительно, для атак использовались миномётные снаряды.
Большая часть уничтоженных дронов была зафиксирована над Белгородской областью.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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