Стало известно, из каких регионов были запущены БПЛА, атакующие Москву

29 мая 2025, 09:15

Атаковавшие Москву БПЛА запускались из Киевской и Черниговской областей

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В результате ночной операции российские военные уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были запущены из Киевской и Черниговской областей Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».