Сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки CZ Bren-2

29 мая 2025, 08:08

Фото: iStock/Artem Zakharov

В Беловодах под Сумами группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен российским военнослужащим, передав им незаряженные чешские винтовки CZ Bren-2. Об этом сообщил командир разведроты 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС России с позывным «Галёк».