Сдавшиеся под Сумами солдаты ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки CZ Bren-2
В Беловодах под Сумами группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен российским военнослужащим, передав им незаряженные чешские винтовки CZ Bren-2. Об этом сообщил командир разведроты 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС России с позывным «Галёк».
По его словам, российские бойцы устроили засаду, захватив опорный пункт противника и углубившись на фронте. Используя беспилотник, они заметили группу из четырех украинских солдат, которые двигались в их сторону. Российская группа приняла решение занять оборону и дождаться приближения противника.
Когда украинские бойцы оказались достаточно близко, они неожиданно подняли руки и сдались. Один из них, по словам «Галёка», заявил: «Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку CZ Bren-2». Однако при проверке выяснилось, что винтовки были незаряжены, и патрона в патроннике не оказалось.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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