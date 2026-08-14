Атака на роботизированный комплекс ВСУ, срыв переброски резервов и высокоточные удары ВС РФ: последние новости СВО на 14 августа
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил уничтожил опорный пункт с личным составом, склад вооружения и пункт управления ВСУ в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Удары по заданным координатам наносились авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, после чего экипаж, получив подтверждение разведки об уничтожении целей, благополучно вернулся на аэродром вылета. Подробности — в материале «Радио 1».
«МСТА-С» сорвала переброску резервов ВСУ
В Запорожской области операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили перемещение резервов ВСУ в районе населенного пункта Долинка. Разведчики проследили маршруты передвижения живой силы и установили здания, где размещались прибывшие резервы.
Полученные координаты передали артиллерийским расчетам. Экипажи самоходных установок «МСТА-С» нанесли серию ударов по выявленным позициям. Для поражения целей использовались осколочно-фугасные боеприпасы, а по более защищенным объектам применялись высокоточные боеприпасы «Краснополь». В результате, как подтвердили в Министерстве обороны России, находившиеся в зданиях резервы были уничтожены, а их планы добраться до передовых позиций и усилить оборону сорваны.
Сеть опорных пунктов под ударом дронов
Еще одним результатом работы группировки «Восток» стало уничтожение опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Во время воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили перемещение живой силы между позициями в лесополосах. После изучения маршрутов противника разведчики установили расположение сети опорных пунктов с оборудованными укрытиями.
Координаты передали расчетам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем. По позициям нанесли комбинированные удары FPV-дронами и тяжелыми беспилотниками «Молния». Опорные пункты и находившиеся в них боевики были уничтожены. Как сообщается, поражение укрепленных позиций нарушило устойчивость обороны противника на участке и позволило штурмовым группам группировки «Восток» продолжить продвижение.
Роботизированный комплекс не избежал удара
На Славянском направлении операторы беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск во время огневой поддержки наступающих подразделений обнаружили наземный робототехнический комплекс ВСУ. Точным попаданием дрона цель была уничтожена.
Подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки продолжают работать в ближнем тылу противника. Их задачами называются блокирование путей автомобильного сообщения, уничтожение военного имущества и складов, поражение пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии.
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Срыв перемещения живой силы противника в Дружковке
В районе поселка городского типа Дружковка операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады «Южной» группировки во время воздушной разведки выявили перемещение живой силы противника в лесополосах и самом населенном пункте.
По обнаруженным целям были проведены атаки. Двумя прямыми попаданиями и одним точным сбросом заряда с подвесной системы БПЛА была уничтожена живая сила численностью до десяти человек. Разведка ведется квадрокоптерами днем и ночью с применением тепловизоров, а поражение осуществляется беспилотниками разных типов с использованием осколочно-фугасных боеприпасов. Целями становятся военнослужащие ВСУ, передвигающиеся пешком в лесополосах, городской застройке и на мототранспорте.
Своевременное поражение живой силы позволило сорвать ее выдвижение к передовым позициям и обеспечить дальнейшие действия штурмовых подразделений «Южной» группировки на Дружковском направлении.
Высокоточные удары на Краматорском направлении
Артиллерийские подразделения «Южной» группировки войск продолжают наносить ущерб военной инфраструктуре и технике ВСУ на Краматорском направлении. Расчеты разведывательных БПЛА во взаимодействии с подразделениями технической разведки своевременно обнаружили укрытия противника в застройке населенного пункта, после чего артиллеристы нанесли по ним высокоточные удары.
Все выявленные цели были уничтожены. Результаты боевой работы подтверждены кадрами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны РФ.