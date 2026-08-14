14 августа 2026, 08:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил уничтожил опорный пункт с личным составом, склад вооружения и пункт управления ВСУ в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Удары по заданным координатам наносились авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, после чего экипаж, получив подтверждение разведки об уничтожении целей, благополучно вернулся на аэродром вылета. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание «МСТА-С» сорвала переброску резервов ВСУ Сеть опорных пунктов под ударом дронов Роботизированный комплекс не избежал удара Срыв перемещения живой силы противника в Дружковке Высокоточные удары на Краматорском направлении

«МСТА-С» сорвала переброску резервов ВСУ

Сеть опорных пунктов под ударом дронов

Фото: iStock/NiseriN

Роботизированный комплекс не избежал удара

В Подмосковье за три года реабилитацию прошли более 2000 участников СВО

Срыв перемещения живой силы противника в Дружковке

Фото: iStock/Olena_Z

Высокоточные удары на Краматорском направлении