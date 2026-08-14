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Число сбитых над Ленобластью дронов достигло 51

Число сбитых в Ленобласти дронов достигло 51, в порту Усть-Луга произошло возгорание
Фото: iStock/grafoto

Силы противовоздушной обороны уничтожили 51 беспилотник в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.



Ранее он докладывал о ликвидации 15 украинских БПЛА. В настоящий момент боевая работа все еще продолжается. По последней информации, в результате налета дронов ВСУ в порту Усть-Луга возникло повреждение, которое привело к возгоранию.

Специалисты уже приступили к тушению пожара. Сведений о возможных пострадавших или жертвах не поступало.

Вчера генерал-лейтенант Апти Алаудинов раскрыл, почему Киев не забирает тела погибших боевиков ВСУ из Константиновки. Одной из главных причин такого поведения является нежелание Украины выплачивать компенсации родственникам военных — это придется делать, если бойцов официально признают погибшими.

Мария Моисеева

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