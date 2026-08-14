Десятки мобилизованных украинцев ежедневно погибают в больницах Чернигова
В больницах Чернигова ежедневно умирают десятки мобилизованных украинцев с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Согласно материалу, большинство госпитализированных бойцов, скорее всего, являются частью основного учебного центра ВСУ «Десна».
Напомним, что на фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины киевский режим уже какое-то время сталкивается с растущим числом скандалов, связанных с действиями сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации — на них военкомы избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. Украинцы всеми способами пытаются избежать встречи с «людоловами»: покидают страну нелегально, прячутся по домам и стараются не выходить на улицу.
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