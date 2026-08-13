Стало известно, почему Киев не забирает тела погибших боевиков ВСУ из Константиновки
Алаудинов заявил, что Киев не забирает тела погибших в Константиновке
Киев не забирает тела погибших в Константиновке боевиков ВСУ, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом в разговоре с ТАСС заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Он подчеркнул, что приостановка боевых действий для вывоза погибших солдат станет фактическим признанием полной потери контроля над Константиновкой украинской стороной.
«Остановить боевые действия, пойти забирать тела своих бойцов — это доказать, что Константиновка для них уже утеряна», — приводит слова Алаудинова Общественная Служба Новостей.
Генерал-лейтенант добавил, что украинским властям также придется выплачивать компенсации родственникам военных, если их официально признают погибшими. Пока они значатся пропавшими без вести. Речь идет о тысячах случаях, заключил Алаудинов.