13 августа 2026, 22:06

Алаудинов заявил, что Киев не забирает тела погибших в Константиновке

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Киев не забирает тела погибших в Константиновке боевиков ВСУ, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом в разговоре с ТАСС заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов.





Он подчеркнул, что приостановка боевых действий для вывоза погибших солдат станет фактическим признанием полной потери контроля над Константиновкой украинской стороной.





«Остановить боевые действия, пойти забирать тела своих бойцов — это доказать, что Константиновка для них уже утеряна», — приводит слова Алаудинова Общественная Служба Новостей.