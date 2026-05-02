Атака российского «Солнцепека», освобождение Покаляного и продвижение ВС РФ: последние новости СВО на 2 мая
Российские войска активно продвигаются в зоне СВО. Бойцы группировки «Север» освободили населенный пункт Покаляное. ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Освобождение Покаляного
1 мая под контроль ВС России перешло село Покаляное, расположенное в Волчанском районе Харьковской области. Мотострелки 71-й дивизии, входящей в состав группировки «Север», вытеснили украинские вооружённые силы из населённого пункта.
Покаляное находится на левом берегу реки Волчья, в пяти километрах от границы с Белгородской областью и в шести километрах от города Волчанск. В настоящее время в окрестностях села продолжаются боевые действия в близлежащих лесных зонах. Они направлены на очистку территории и подготовку к дальнейшему продвижению российских войск.
Бои в Кондратовке и селе Таратутино
У границ Курской области в Путивльском районе Сумского региона 106-я бригада Теробороны ВСУ подверглась атаке российской армии. Украинские военные понесли значительные потери. Боевые действия с применением стрелкового оружия продолжаются в Мирополье и в районе Кондратовки.
«Солнцепек» выжег опорный пункт ВСУ
Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 35-й армии, входящей в состав группировки «Восток», уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Российской Федерации. В ходе воздушной разведки был обнаружен крупный укрепленный район, возведенный украинскими войсками вблизи населенного пункта Чаривное.
В этом районе противник создал долговременные укрытия и различные фортификационные сооружения, отметили в оборонном ведомстве. После обнаружения цели расчеты «Солнцепека» оперативно переместились на огневую позицию и нанесли мощные удары. Благодаря использованию объемно-детонирующих снарядов удалось разрушить укрытия изнутри и нейтрализовать находившихся там украинских боевиков.
ВС РФ расширили зону контроля у Рай-Александровки в ДНР
ВС РФ продвинулись и расширили зону контроля на юге и северо-востоке, в частности, в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, сообщил военный аналитик Андрей Марочко. Он подчеркнул успехи, достигнутые на территориях южнее Рай-Александровки.
Речь идет о населенных пунктах Федоровка Вторая и Никифоровка, где зона контроля российских войск значительно увеличилась. Эксперт также отметил продвижение на северо-востоке от Рай-Александровки, где ключевыми участками остаются Кривая Лука и Каленики.
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали более 200 беспилотников ВСУ
В течение ночи российские силы ПВО успешно перехватили и уничтожили 215 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
По данным военного ведомства, беспилотники нейтрализовали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Москвой, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского и Черного морей.