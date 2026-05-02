В Ленинградской области сбили два украинских беспилотника
В Ленинградской области силы ПВО уничтожили два беспилотника, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Он уточнил, что боевая работа продолжается. Ранее, в 06:07 по московскому времени, Дрозденко предупреждал местных жителей об опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти и о возможном снижении скорости мобильного интернета на фоне отражения атак украинских дронов.
Под утро 2 мая украинские беспилотники также пытались атаковать Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, уже удалось нейтрализовать пять дронов.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Киеве народный депутат Верховной рады Украины покусал свою жену до крови. Та обратилась к адвокату и решила подать в суд, подтверждая свои обвинения фотографей руки, на которой остались сильные следы от укусов.
