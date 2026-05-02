Украинские дроны пытались совершить ночной налет на Ростовскую область

02 мая 2026, 06:13

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в двух районах Ростовской области

Фото: iStock/Alones Creative

Силы противовоздушной обороны сбили БПЛА ВСУ в Ростовской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.





Точное количество ликвидированных дронов в материале не приводится. По предварительным данным, пострадавших нет. Сведений о возможных разрушениях на земле также не поступало, информация будет уточняться.





«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Неклиновском и Миллеровском районах», — уточнил Слюсарь.