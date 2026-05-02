Народный депутат Украины искусал свою жену в Киеве до крови, на него подали в суд
В Киеве народный депутат Верховной рады Украины искусал свою жену до крови, та решила подать в суд. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на адвоката пострадавшей.
Отмечается, что личность парламентария в настоящий момент не раскрывают. Адвокат его жены Марина Весельская опубликовала в личных соцсетях фотографию руки пострадавшей со следами укусов. Снимок доказывает, что мужчина должен был вцепиться зубами с большой силой — покрасневший участок кожи выглядит болезненно. Защитница пообещала обнародовать детали инцидента позднее, как только получит разрешение со стороны своей клиентки.
«Депутат оставил следы любви жене, или моё новое дело. А на что вы способны ради любви?» — иронично подписала она публикацию.