Народный депутат Украины искусал свою жену в Киеве до крови, на него подали в суд

02 мая 2026, 06:34

В Киеве народный депутат Верховной рады Украины искусал свою жену до крови, та решила подать в суд. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на адвоката пострадавшей.





Отмечается, что личность парламентария в настоящий момент не раскрывают. Адвокат его жены Марина Весельская опубликовала в личных соцсетях фотографию руки пострадавшей со следами укусов. Снимок доказывает, что мужчина должен был вцепиться зубами с большой силой — покрасневший участок кожи выглядит болезненно. Защитница пообещала обнародовать детали инцидента позднее, как только получит разрешение со стороны своей клиентки.





«Депутат оставил следы любви жене, или моё новое дело. А на что вы способны ради любви?» — иронично подписала она публикацию.