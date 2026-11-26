Атака Су-34 на склады боеприпасов, работа «Молнии-2» под Сумами и удар «Гиацинта-С»по укрепленным позициям ВСУ: новости СВО на 26 ноября
Российские подразделения нанесли серию ударов по объектам ВСУ сразу в нескольких регионах: под огонь попали пункты управления беспилотниками, склады боеприпасов, укреплённые позиции и скопления живой силы. В операциях задействовали авиацию, артиллерию и ударные дроны, в том числе «Молнию-2» и FPV-беспилотники. Какие цели удалось поразить и к каким последствиям это привело — в материале «Радио 1».
Су-34 атаковал склады боеприпасов и пункты управления БПЛА
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по объектам ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Целями стали живая сила противника, пункт временной дислокации подразделений, склады боеприпасов и пункты управления беспилотными летательными аппаратами.
Для поражения заданных объектов использовали авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Удар наносился по заранее установленным координатам.
После получения от разведки подтверждения об уничтожении цели экипаж успешно вернулся на аэродром вылета.
«Град» нарушил управление украинскими БПЛА под Красным Лиманом
На Краснолиманском направлении расчеты реактивных систем залпового огня «Град» мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ.
Обнаружить цели помогла воздушная разведка. Операторы беспилотников выявили замаскированные огневые точки и скопления украинских военнослужащих, после чего оперативно передали координаты на артиллерийский командный пункт.
Получив целеуказание, расчет «Града» занял огневую позицию, подготовил установку к работе и произвел залп 122-миллиметровыми снарядами. Расстояние до целей превышало 10 километров.
Особое значение имело уничтожение пункта управления беспилотниками. Это нарушило систему координации украинских дронов и привело к существенному снижению активности подразделений ВСУ на важном участке фронта.
Регулярное поражение ключевых объектов противника, в том числе пунктов управления и скоплений техники, позволяет российским подразделениям эффективнее поддерживать наступательные действия на указанном направлении.
Дроны сорвали перемещение групп ВСУ в Днепропетровской области
В Днепропетровской области расчеты беспилотников группировки войск «Восток» обнаружили небольшие группы украинских военнослужащих, перемещавшихся вблизи населенных пунктов и по прилегающим лесополосам.
Противник пытался скрытно менять позиции, используя здания и особенности местности в качестве укрытий от воздушного наблюдения. После установления маршрутов передвижения украинских формирований операторы ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем нанесли серию ударов по выявленным целям.
Часть групп была поражена непосредственно во время движения по лесополосам, остальные — в укрытиях на территории населенных пунктов.
В результате ударов живая сила ВСУ была уничтожена, а попытки скрытного перемещения и сосредоточения подразделений на передовых позициях сорваны. Использование беспилотников позволило нарушить передвижение малых групп противника на этом участке проведения специальной военной операции, передают в Минобороны РФ.
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«Молния-2» и FPV-дроны уничтожили объекты ВСУ в Сумской области
В Сумской области подразделения группировки войск «Север» по итогам совместной работы разведки, операторов войск беспилотных систем и расчетов ударных БПЛА выявили и уничтожили несколько объектов противника.
Склад боеприпасов ВСУ поразил беспилотник самолетного типа «Молния-2». Еще две цели — укрытия живой силы и пункт управления беспилотниками — были уничтожены FPV-дронами на оптоволоконном и радиоуправлении.
Кроме того, российские дроны-перехватчики тараном в воздухе уничтожили два тяжелых беспилотных летательных аппарата противника.
Результаты работы подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени. По имеющимся данным, уничтожение выявленных объектов снизило боевой потенциал ВСУ на этом участке фронта, а также нарушило систему управления и логистики украинских подразделений.
«Молния-2» ликвидировала замаскированный пункт управления БПЛА
Еще один удар по объекту управления беспилотниками ВСУ в Сумской области нанес расчет БПЛА «Молния-2» группировки войск «Север».
Во время воздушного мониторинга операторы войск беспилотных систем обнаружили замаскированный пункт управления украинскими дронами. Координаты объекта в режиме реального времени передали расчету беспилотника самолетного типа «Молния-2», входящего в состав мотострелкового полка группировки.
После проверки полученных сведений специалисты нанесли точный удар. В результате пункт управления был полностью уничтожен вместе с находившимися внутри расчетами.
Поражение цели подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.
В группировке войск «Север» сообщили, что подразделения продолжают выполнять поставленные задачи в назначенной зоне ответственности. Основные усилия сосредоточены на расширении созданной полосы безопасности вдоль государственной границы на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также на обеспечении безопасности приграничных регионов России.
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«Гиацинт-С» уничтожил укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области
На Запорожском направлении артиллерийские расчеты самоходных установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ.
Укрепленные позиции противника обнаружили операторы беспилотников подразделения войск беспилотных систем во время воздушной разведки. Украинские формирования оборудовали их в лесополосах, используя инженерные сооружения и укрытия для размещения личного состава и ведения огня по российским подразделениям.
После передачи координат к поражению объектов приступили артиллеристы. Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» выпустили по укреплениям противника серию осколочно-фугасных снарядов.
В результате огневого воздействия опорные пункты были уничтожены вместе с находившейся там живой силой. Во время выполнения задачи артиллеристы использовали штатные средства топографического обеспечения, связи и управления.
Поражение укреплений нарушило оборонительную систему украинских формирований и ограничило их возможности по удержанию занимаемых позиций.