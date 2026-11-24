На Волыни сотрудники ТЦК выбили стекла авто и насильно мобилизовали пассажира
В Волынской области сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине) выбили стекла машины и насильно мобилизовали пассажира. Об этом сообщают местные СМИ.
Военкомы остановили автомобиль и заблокировали его с двух сторон, после чего попытались открыть запертые изнутри дверцы. Затем они вышибли окно, открыли замок и вытащили находившегося в салоне мужчину. После этого его силой затолкали в автобус ТЦК. Прохожие попытались заступиться за украинца, но сотрудники оттеснили людей в сторону.
Ранее сообщалось, что во Львове военкомы задержали владельца крупнейшего проукраинского новостного телеграм-канала.
Позднее в Харькове сотрудники ТЦК мобилизовали голого мужчину. При этом изначально на украинце были шорты и футболка, однако их с него сорвали военкомы.
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