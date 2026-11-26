Промзона Невинномысска оказалась под атакой БПЛА
Силы ПВО отражают атаку дронов на промышленную зону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале на платформе MAX.
Он уточнил, что уже есть уничтоженные цели, однако точное количество сбитых БПЛА в материале не приводится. По словам Владимирова, режим беспилотной опасности сохраняется на всей территории Ставрополья.
Губернатор обратился к местным жителям с настоятельной рекомендацией держаться подальше от обломков — они могут представлять потенциальную опасность. Он также призвал граждан не снимать и не выкладывать видео с мест падения фрагментов БПЛА, пролёта дронов или работы ПВО, поскольку за это предусмотрена административная ответственность.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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