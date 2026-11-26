26 ноября 2026, 04:14

Владимиров: ПВО отражает налёт дронов ВСУ, направленный на промзону Невинномысска

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО отражают атаку дронов на промышленную зону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале на платформе MAX.