17 июля 2025, 10:30

Фото: iStock/Enes Simsek

На Херсонском и Запорожском направлениях продолжаются активные боевые действия, с обеих сторон фиксируются попытки укрепления позиций и контратак. ВС РФ сосредоточены на контроле ключевых логистических узлов, в то время как украинские силы продолжают наносить удары по левобережью, создавая напряжённую обстановку на линии соприкосновения. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Атака БПЛА ВСУ 17 июля Херсонское направление Запорожское направление Краснолиманское направление Купянское направление Сумское приграничье Покровское направление

Атака БПЛА ВСУ 17 июля

Херсонское направление

Запорожское направление

Краснолиманское направление

Фото: iStock/Олег Копьёв



Купянское направление

Сумское приграничье

Покровское направление