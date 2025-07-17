Атака ВСУ на Крым, Липецк и Тулу, попытки прорыва в Сумском приграничье: последние новости СВО на 17 июля
На Херсонском и Запорожском направлениях продолжаются активные боевые действия, с обеих сторон фиксируются попытки укрепления позиций и контратак. ВС РФ сосредоточены на контроле ключевых логистических узлов, в то время как украинские силы продолжают наносить удары по левобережью, создавая напряжённую обстановку на линии соприкосновения. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Атака БПЛА ВСУ 17 июляВСУ атаковали минувшей ночью 12 регионов России, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны смогли сбить и перехватить 122 воздушные цели. Наибольшее количество воздушных объектов было зафиксировано над Брянской и Курской областями, где было уничтожено 43 и 38 дронов соответственно. Также сбили около десяти беспилотников над Орловской областью, по шесть — над Смоленской и Воронежской, пять — над Белгородской. Три дрона нейтрализовали над Московской, Калужской и Крымом, два — над Ленинградской и Липецкой областями, и один — над Тульской.
Херсонское направлениеСитуация остаётся стабильной, без значительных изменений на линии боевого соприкосновения. Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы левобережья, выпустив за сутки 62 боеприпаса по 11 населённым пунктам. Российские войска сосредоточены на укреплении своих позиций и противодействии диверсионным группам противника, сохраняя контроль над ключевыми рубежами.
Запорожское направлениеВ районе освобождённого Каменского продолжаются активные боевые действия. Российские войска укрепляются на новых позициях, отражая контратаки ВСУ. Наносимые удары высокоточным оружием по логистическим узлам противника затрудняют его манёвр и снабжение.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении российские силы расширяют плацдарм на западном берегу реки Нитриус, взяв под контроль северную часть села Среднее и более половины Карповки. Российские подразделения продолжают штурмовые действия, сталкиваясь с ожесточённым сопротивлением противника.
Купянское направлениеРоссийские войска продолжают наступление в районе Красного Первого, укрепляя свои позиции и нанося удары по резервам ВСУ. Ключевую роль в этом процессе играют артиллерийская и авиационная поддержка, которые помогают подавить огневые точки противника.
Сумское приграничьеНа Сумском направлении ВСУ попытались провести контратаку у Кондратовки, однако она была успешно отбита. Противник закрепился в лесах между Кондратовкой и Константиновкой. В районе Алексеевки в бой вступило спецподразделение ГУР «Ринос Груп». Тяжёлые бои продолжаются в Варачино и Юнаковке, где российские войска отразили четыре контратаки в районе Садков.
Покровское направлениеНа западном фланге Покровского направления российские войска демонстрируют значительные успехи. После восстановления позиций в Новосергеевке и отражения всех атак ВСУ, российские силы совершили стремительный прорыв к Удачному. Это привело к окружению села и перерезанию его логистических путей из района Молодецкое–Новоподгорное.
На восточном фланге Покровска применяется тактика, которая ранее была успешной в Бахмуте и Авдеевке: изоляция флангов, давление на линии снабжения и последующее ослабление фронта противника. Ключевым моментом является контроль над Родинским, через который проходит важный логистический маршрут для ВСУ. Российские подразделения ведут бои на восточных окраинах села в районе шахты «Краснолиманская», продвигаясь западнее Фёдоровки и штурмуя Бойковку, что создаёт угрозу окружения украинских сил.