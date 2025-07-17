17 июля 2025, 08:43

Фото: iStock/Irina Piskova

Глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, по информации российских силовых структур, фактически владеет 14-й механизированной бригадой Вооруженных сил Украины. Как сообщает ТАСС, командование этой бригады проявляет лояльность к политике Тимошенко, что подчеркивает ее влияние в военной сфере.