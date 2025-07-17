Юлия Тимошенко фактически контролирует 14-ю механизированную бригаду ВСУ
Глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, по информации российских силовых структур, фактически владеет 14-й механизированной бригадой Вооруженных сил Украины. Как сообщает ТАСС, командование этой бригады проявляет лояльность к политике Тимошенко, что подчеркивает ее влияние в военной сфере.
Собеседник агентства отметил, что на Украине политические партии разделили электорат ВСУ, и даже сравнительно «небоевая» Тимошенко имеет в своем распоряжении лояльные военные формирования. Это поднимает вопросы о политизации армии в условиях текущего конфликта.
В то же время, в Верховной Раде Украины продолжается обсуждение выделения дополнительных 412 млрд гривен на нужды ВСУ. По словам источника, это решение было принято под давлением западных кураторов киевского режима, а депутаты лишь формально одобрили финансирование. Интересный момент — в ходе голосования произошла потасовка, так как каждая политическая сила стремилась подчеркнуть свою роль в привлечении этих средств для своих подконтрольных вооруженных формирований.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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