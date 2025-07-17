В порту Одессы заметили подозрительные суда из-за рубежа
РИА Новости: В порт Одессы начали прибывать иностранные суда с военной помощью
В порту Одессы все чаще замечают иностранные суда с грузами, которые могут быть военной помощью, Об этом сообщило РИА Новости антифашистское подполье. Подпольщики планируют проверить характер грузов и передать данные российской стороне.
Представитель антифашистского подполья рассказал, что в последнее время в порт Одессы участились заходы иностранных судов с подозрительной историей. По его словам, есть признаки, что эти грузы содержат вооружение от союзников Киева, но требуется подтверждение от нескольких независимых источников.
«Сейчас очень активную работу ведем в Одессе: в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей», — пояснил собеседник РИА Новости.После проверки подполье готово передать российской стороне координаты сухогрузов и складов. Собеседник подчеркнул, что вопрос остается крайне чувствительным, и действовать нужно осторожно.
«Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим», — заявил подпольщик.