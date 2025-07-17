Алаудинов заявил о разделении по национальностям на СВО
Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что на СВО отсутствуют разделения по вере и национальностям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что действия российских бойцов являются проявлением героизма и единства. Алаудинов подчеркнул, что российские военные представляют собой «войско Исы-Иисуса», общего пророка для христиан и мусульман. По его мнению, специальная операция значительно объединила население России, и граждане страны стали меняться, сплоченно объединяясь под общим флагом.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также: