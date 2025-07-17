Алаудинов заявил о разделении по национальностям на СВО

17 июля 2025, 08:22

Генерал Алаудинов: На СВО отсутствуют разделения по национальностям и вере

Апти Алаудинов (Фото: Telegram-канал @AptiAlaudinovAKHMAT)

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что на СВО отсутствуют разделения по вере и национальностям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.