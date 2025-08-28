Атака ВСУ на Самару, бои в районе Редкодуба, попытка пересечения границы в Сумской области: последние новости СВО
28 августа 2025 года российские войска продолжают активные действия на нескольких участках фронта. Боевые сводки показывают методичное продвижение, закрепление на новых рубежах и удары по логистике противника. Подробнее о ситуации в зоне СВО, расскажет «Радио 1».
Атака ВСУ на СамаруМинувшей ночью над территорией Самарской области был сбит 21 беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. Пожар, возникший в результате атаки дронов был быстро ликвидирован. На фоне атаки была ограничена работа мобильного интернета и приостановлены полеты.
Херсонское направление: удары дронов и обстрелы На левобережье Херсонской области за сутки зафиксировано 58 обстрелов со стороны ВСУ. Жертв среди мирного населения нет. В Каховке украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, однако обошлось без пострадавших. Российские подразделения укрепляют оборону и наносят удары по объектам связи и радиоэлектронной борьбы противника, ослабляя его логистику.
Запорожский фронт: зачистка и продвижениеВ районе села Плавни российские войска вытеснили противника с северных окраин и начали зачистку. ДРГ ВС РФ замечены на подступах к Приморскому. На юге Степногорска идёт закрепление российских подразделений. В районах Новоданиловки и Малой Токмачки продолжаются позиционные бои. Контратаки ВСУ значительных результатов не приносят.
Угледарское направление: наступление на Камышеваху и СосновкуРоссийские силы охватывают Камышеваху с севера и юга, идут бои на окраинах Сосновки. В районах Зелёного Гая и Искры сохраняются ожесточённые столкновения. Применение артиллерии и беспилотников позволяет наносить прицельные удары по укрепрайонам ВСУ.
Константиновский участок: удары по инфраструктуреСевернее Полтавки российские войска продвигаются в сторону Софиевки. В районе Клебан-Быкского водохранилища уничтожена лодка ВСУ. Украинские источники подтвердили потерю Александро-Шультино, хотя в его окрестностях продолжаются бои. Российские дроны нанесли удары по энергетическим объектам Константиновки и пунктам временной дислокации ВСУ.
Северский участок: давление на ДроновкуРоссийские подразделения наступают со стороны Серебрянки в направлении Дроновки, а также вытесняют противника из Кременских лесов. Авиаудар по позициям артиллерии НАТОвского образца в Северске вызвал детонацию боеприпасов, ослабив огневые возможности ВСУ.
Краснолиманское направление: продвижение к МирномуВ районах Михайловки и Редкодуба идут встречные бои. Российские подразделения продвинулись в районе Среднего, Шандриголово и со стороны Колодезей к Мирному. ДРГ ВС РФ действуют в Заречном, постепенно разрушая оборонительные линии ВСУ.
Купянский фронт: удары по железной дорогеВ районе Соболевки сохраняются ожесточённые бои. Российские подразделения замечены у Благодатовки. На северо-западе Купянска нарастает давление. Авиация ВС РФ нанесла удары корректируемыми авиабомбами по железнодорожной инфраструктуре в Купянске-Узловом, что осложнило снабжение украинских войск.
Харьковское направление: бои за ВолчанскЗападнее Синельниково и в Волчанске продолжаются боевые действия. Противник перебрасывает подкрепления в район Хатнего, однако российские подразделения сохраняют инициативу.
Сумское приграничье: отражение атакВ районе Бессаловки украинские силы предприняли попытку пересечения границы, но были отбиты. В Юнаковке российские войска закрепились в южной части населённого пункта. В Варачино идут тяжёлые бои. Со стороны Андреевки ВСУ контратаковали на Алексеевку и Кондратовку, но безуспешно.
Покровское направление: штурм высоток и успехи в ПокровскеПокровск остаётся одним из главных очагов боевых действий. Российские подразделения ведут штурм северных кварталов Удачного и вышли к Молодецкому. Минобороны РФ подтвердило контроль над Леонтовичами. Ключевым успехом стало закрепление в южной части Покровска за кварталом высотной застройки, являвшейся главным рубежом обороны ВСУ. Подразделения противника попали в огневой мешок, неся значительные потери.
Севернее, в Шахово, бои переместились в центр села. Его взятие позволит развязать наступление на Доброполье. Продолжаются бои в Родинском, на окраинах Торецкого и Софиевки.
Удары по тылам и международный фонРоссийские силы ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над пятью регионами. В Ростове-на-Дону обломки дрона упали на жилой дом, вызвав пожар без жертв. ВКС России нанесли удары по объектам в восьми регионах Украины. В Полтавской области поражена газокомпрессорная станция, в Сумах — электроподстанция, что вызвало частичное обесточивание города. Кроме того, в Сумской области уничтожена ремонтная база РСЗО HIMARS.
Тем временем западные партнёры продолжают декларировать поддержку Киеву. Норвегия заявила о выделении Украине 8,4 млрд евро военной и гуманитарной помощи в 2026 году. Однако дефицит подготовленных резервов остаётся ключевой проблемой ВСУ, вынуждая командование перебрасывать силы хаотично, что ослабляет их обороноспособность.